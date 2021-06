Il lavoro ibrido, in cui è prevista una parte di attività da remoto è ancora una chimera in molte realtà di ridotte dimensioni.

Lo dicono i risultati di una nuova ricerca Ricoh condatta su un panel di 1.400 dipendenti di aziende europee di piccole dimensioni da cui emerge l’impossibilità a gestire le proprie attività da remoto in modo efficace anche a causa della difficoltà ad accedere alle informazioni.

I dipendenti delle piccole imprese europee affermano di non riuscire a supportare i clienti in modo adeguato e a svolgere al meglio il proprio lavoro da remoto. Processi ancora basati su documenti cartacei e strumenti tecnologici inadeguati sono i principali ostacoli all’efficienza e all’innovazione.

Molti lavoratori temono dunque che presto l’ufficio tornerà a essere il luogo di lavoro prevalente, soppiantando così il cosiddetto lavoro ibrido o hybrid workplace.

In particolare, dallo studio emerge che:

Il 40% dei dipendenti afferma di non essere in grado di accedere da remoto ai dati e alle informazioni aziendali di cui ha bisogno per rispondere alle richieste dei clienti. Questo rallenta la velocità e la personalizzazione del servizio, due aspetti per i quali le piccole aziende si distinguono di solito sul mercato. Quanto detto potrebbe costituire un vantaggio competitivo per le realtà di più grandi dimensioni i cui dipendenti possono infatti contare su strumenti avanzati per la gestione delle informazioni.

L’evoluzione delle esigenze dei clienti rende necessari modi di lavorare più smart e dinamici che sono però frenati da barriere tecnologiche e colli di bottiglia: il 45% del campione d’indagine afferma di essere oberato da attività amministrative che rallentano la produttività.

La metà dei dipendenti sta valutando la possibilità di cambiare lavoro per trovare un’azienda meglio preparata per il remote working.

Il 50% degli intervistati afferma che in questo contesto l’automazione dei processi potrebbe fare la differenza migliorando la fidelizzazione dei clienti e la soddisfazione dei lavoratori, un aspetto fondamentale per riuscire a trattenere i migliori talenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Mills, CEO di Ricoh Europe: «Le aziende di piccole dimensioni non hanno il budget, e spesso nemmeno la necessità, per innovare completamente le tecnologie. Ma anche un piccolo investimento, ad esempio per consentire alle persone di collaborare al meglio e di accedere alle informazioni in modo rapido e sicuro, può portare a vantaggi significativi e immediati nel lavoro ibrido. Anche se non per colpa loro, alle piccole imprese mancano spesso le competenze per automatizzare i processi e ridurre i costi. Poter contare su un partner affidabile è dunque fondamentale per crescere e competere nell’era digitale».