Nell’ambito dei servizi finanziari, secondo Abdi Essa, Regional Vice President, UK&I, Dynatrace, l’innovazione dirompente delle società fintech e l’interruzione delle attività bancarie fatte in persona durante i lockdown del COVID-19 hanno portato a un aumento delle aspettative dei consumatori e delle aziende verso migliori servizi finanziari mobile e online.

Questo sta indirizzando un’accelerazione della trasformazione digitale nel settore dei servizi finanziari. Il cloud computing è al centro di questa trasformazione data la sua intrinseca agilità, efficienza e scalabilità.

Servizi finanziari in accelerazione sulla trasformazione

Le organizzazioni di servizi finanziari si affidano a una miriade di app e sistemi cloud per aumentare i ricavi, rimanere in contatto con i clienti e supportare la produttività dei dipendenti. I loro team digitali sanno che la trasformazione deve sbloccare una innovazione più rapida, una collaborazione più efficiente e una delivery tecnologica coerente per ottenere un maggiore valore di business. Nove CIO su dieci del settore finanziario intervistati per una ricerca Dynatrace hanno affermato che la loro trasformazione digitale è accelerata nell’ultimo anno e il 57% si aspetta che si velocizzi ulteriormente.

Ai team digitali viene chiesto di realizzare questa trasformazione con risorse molto limitate. Sono anche impegnati in attività ad alta intensità manuale, il che impedisce loro di concentrarsi sull’innovazione quanto necessario. Quasi la metà del loro tempo viene speso a “continuare a far funzionare le cose”, a un costo annuale specifico per finanziare le aziende di 5,3 milioni di dollari.

I team tecnologici lottano con la complessità

I problemi di larghezza di banda sono destinati a peggiorare, con i CIO che attualmente si aspettano che i loro team affrontino il 28% in più di lavoro nel prossimo anno, poiché i sistemi diventano più complessi da gestire. Gli accordi SaaS (Software-as-a-Service) e IaaS (Infrastructure-as-a-Service) già ben presenti diventeranno presto più diffusi. Questo è quanto emerge secondo la recente ricerca che mostra che oltre 8 aziende su 10 hanno una configurazione multicloud avanzata e il 54% prevede di aumentare ulteriormente questo tipo di approccio.

La complessità della gestione di questi ecosistemi aumenta man mano che le aziende crescono continuamente. Che si tratti di introdurre nuovi servizi di pagamento, integrazioni con partner per offrire nuovi vantaggi ai clienti o offrire nuove funzionalità mobile, le organizzazioni di servizi finanziari stanno adottando nuove architetture multicloud e integrandosi con molti altri fornitori di servizi di terze parti. Ciò comporta nuove sfide operative per l’IT, poiché i team devono affrontare uno sviluppo, una complessità e una frequenza di cambiamento molto maggiori di quanto sperimentato in precedenza.

I team cloud e IT operation sono impegnati per tenere il passo con le crescenti richieste di innovazione digitale e il 67% dei CIO avverte che il proprio ambiente cloud è già così complesso che va oltre la capacità umana di gestirlo. Gli approcci manuali utilizzati per configurare e strumentare le app, o script e dati di origine, chiaramente non sono sufficienti. In media, per gestirle le aziende utilizzano ben 11 diverse soluzioni di monitoraggio nei loro ambienti tecnologici, il che semplicemente non funziona. In effetti, i CIO sono sicuri di avere la piena osservabilità solo sul 10% dei loro sistemi, il che significa che stanno realmente volando alla cieca nonostante tutti i loro investimenti di monitoraggio. Questo mette a rischio sia l’esperienza del cliente che le operation interne.

Un approccio trasformativo

Le società di servizi finanziari sono sempre più alla ricerca di un approccio radicalmente diverso all’IT Ops, DevOps e alla gestione dell’esperienza digitale. Applicazioni, microservizi e contenitori devono essere rilevati continuamente e automaticamente. Le mappe delle entità e le baseline delle prestazioni devono essere aggiornate costantemente, tutto automaticamente monitorato, analizzato e regolato in ogni momento. Tale automazione è essenziale per consentire ai team digitali di migliorare la collaborazione e concentrarsi su attività più orientate al valore che ottimizzano le esperienze di banca digitale e migliorano i risultati di business.

I CIO riconoscono l’urgenza di questi sviluppi. Hanno bisogno di una visibilità migliore degli ambienti multicloud, e di automazione per ridurre strumentazione e interventi manuali. Quattro su 10 desiderano un’unica piattaforma che acquisisca metriche, registri e tracce, piuttosto che il miscuglio di strumenti di monitoraggio su cui si basano attualmente. Oltre la metà è alla ricerca di una chiara capacità di correlare le prestazioni IT e le metriche business in modo da poter comprendere meglio l’impatto che l’IT sta avendo su risultati quali ricavi e soddisfazione dei clienti.

La strada verso un futuro autonomo

Circa il 75% dei responsabili IT evidenzia una perdita di competitività se non si ottengono riduzioni drastiche del tempo speso a “far funzionare le cose”. L’automazione potrebbe ridurre i quattro decimi del tempo trascorso per questo, offrendo un risparmio medio annuo di 2,5 milioni di dollari, ma le aziende hanno automatizzato solo il 20% dei processi ripetibili, principalmente a causa della mancanza di competenze e dell’accesso ai propri dati in un unico luogo.

Di conseguenza, osservabilità, automazione e AIOps sono ora un imperativo per il business. La vera osservabilità, che incorpora i dati più ampi – metriche, registri, tracce e dati provenienti dalle esperienze degli utenti e dai più recenti standard open source – fornisce alle società finanziarie insights che potenziano le esperienze digitali più avanzate dei clienti; l’automazione e l’AIOps offrono l’efficienza e il risparmio sui costi necessari.

È giunto il momento per banche, assicurazioni e altri fornitori di servizi finanziari di agire. Poiché i loro ambienti ibridi e multicloud crescono in proporzione e complessità, devono sfruttare l’osservabilità e l’intelligenza artificiale avanzate e automatizzate per comprendere le interdipendenze tra il loro stack tecnologico e consentire una rapida scalabilità per un successo continuo.