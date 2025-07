Axiante si unisce al MADE 4.0, per un’industria italiana più digitale

Axiante, Business Innovation Integrator, entra a far parte di Made – Competence Center, partenariato pubblico-privato che coinvolge imprese, università e INAIL come ente pubblico, con l’obiettivo di accompagnare le aziende italiane nel percorso di transizione digitale e sostenibile.

Il MADE 4.0

MADE4.0 si propone di promuovere l’innovazione industriale attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione, servizi di consulenza e attività formative, fornendo alle imprese strumenti avanzati e un supporto per affrontare un contesto economico sempre più sfidante.

L’iniziativa mira a sostenere la crescita e la modernizzazione del tessuto produttivo nazionale, mettendo in rete competenze e conoscenze differenti, ma complementari, nell’ambito delle direttrici del Piano Nazionale Industria 4.0.

L’ingresso di Axiante nel partenariato di MADE4.0 conferma l’impegno dell’azienda nel contribuire alla trasformazione digitale delle aziende italiane e di supportare la manifattura, uno dei pilastri fondamentali dell’economia italiana. Un impegno tanto più rilevante in un momento storico in cui le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, devono affrontare un mercato sempre più competitivo e instabile.

Il contributo di Axiante

In questo scenario, Axiante metterà a disposizione delle imprese il forte know-how in ambito data management, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di un approccio sempre più orientato al dato e alla pianificazione, in particolare alla pianificazione della domanda (demand planning). Leve strategiche per migliorare la capacità di risposta ai cambiamenti della domanda e della concorrenza, ottimizzare la produzione e rafforzare la competitività a livello nazionale e internazionale.

Il contributo di Axiante al percorso di digitalizzazione dell’industria italiana sarà ulteriormente potenziato dall’esperienza maturata al fianco di grandi realtà aziendali e dalle solide competenze nell’ambito dell’Integrated Business Planning, che consentono di favorire una gestione integrata e sinergica dei processi aziendali.

Dichiarazioni

“Axiante crede fermamente che le tecnologie digitali siano un fattore abilitante per l’innovazione e la competitività dell’industria italiana, e non solo in termini di automazione dei processi produttivi”, dichiara Mirko Gubian, Global Demand Senior Manager & Partner di Axiante. “In uno scenario sempre più incerto, caratterizzato da una crescente de-globalizzazione, da supply chain complesse e dinamiche di mercato imprevedibili, le imprese devono poter contare su soluzioni capaci di trasformare i dati in decisioni e azioni “informate” e mirate. In questa direzione, attraverso la collaborazione con MADE4.0, vogliamo contribuire a costruire un ecosistema industriale più agile, resiliente e innovativo”.