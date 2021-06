È innegabile come per le criptovalute questo sia un periodo molto interessante, specialmente per chi vuole rischiare con un investimento durante un momento dove la volatilità sta caratterizzando i mercati azionari e quello valutario nello specifico. Tuttavia ci sono delle cose che bisogna conoscere e leggere prima di addentrarsi nell’investimento e nella compravendita dei Bitcoin. I bitcoin in effetti sono una via di mezzo, in termini di investimento tra un titolo azionario di area tecnologica e una valuta tradizionale appartenente al settore specifico del forex, ossia del cambio tra due valute straniere.

Le cose che bisogna sapere sui Bitcoin prima di valutare un investimento

La criptovaluta Bitcoin ha fatto un ingresso relativamente inatteso nel mondo finanziario quando è stata introdotta nel 2009. Ma il suo profilo è aumentato costantemente nel corso degli anni poiché sempre più persone si stanno interessando a questa forma alternativa di valuta. Ci sono alcune cose che bisogna sapere prima di vendere allo scoperto Bitcoin.

Insieme al crescente interesse per Bitcoin è stato un valore in rapida crescita. Dopo aver trascorso gran parte della prima metà del 2017 intorno ai 1.000 dollari, ha raggiunto i 5.000 dollari a ottobre e ha superato i 7.000 dollari all’inizio di novembre. Ora, a partire da dicembre 2017, ha raggiunto un nuovo massimo record, con un Bitcoin valutato a $ 17.450,01 (al 14 dicembre 2017). (A proposito, dovresti sapere che non devi possedere interi Bitcoin per investire in questa criptovaluta. Puoi acquistare “frazioni” o “percentuali” di un Bitcoin.)

I booster affermano che Bitcoin potrebbe raggiungere $ 25.000 entro i prossimi anni. Sempre più istituzioni finanziarie accettano Bitcoin. Ed è visto come un rifugio sicuro in un’economia mondiale che è volatile, poiché Bitcoin non è controllato da alcun governo.

Tutti contro il Bitcoin

Nonostante l’hype, il mondo finanziario sta mordendo il morso per scommettere contro Bitcoin. E presto ne avranno l’opportunità. I contratti futures su Bitcoin sono pianificati presso CME Group Inc. (Chicago Mercantile Exchange), Cboe Global Markets Inc. e Nasdaq Inc. Ciò rende molto più facile scommettere contro la criptovaluta o “ridurla”. I primi due prevedono di introdurre i contratti a metà dicembre e il Nasdaq inizierà all’inizio del 2018.

Una volta che questi contratti futures sono disponibili, gli hedge fund e altri grandi investitori sono pronti a lanciarsi. Perché? Molti osservatori finanziari affermano che Bitcoin è la migliore opportunità di shorting di sempre. Parte del ragionamento è che dopo aver raggiunto $ 11.000 di valore, la criptovaluta è scesa di quasi il 20% in 90 minuti, a poco più di $ 9.000… Poi ha raggiunto nuovamente oltre $ 11.000 in pochi giorni. C’è un’opportunità in quella volatilità.

I giorni di gloria di Bitcoin sono finiti

I giorni migliori per investire e speculare in bitcoin sono già terminati? Avrete sicuramente letto da qualche parte che per le criptovalute le cose sono cambiate nel corso di questi anni. I Bitcoin hanno catturato l’attenzione della stampa finanziaria mainstream e dei maggiori investitori mondiali e dei principali attori nel mondo degli investimenti, per non parlare dei trader di tutti i giorni che hanno capito che il trading di Bitcoin può essere molto redditizio. Un modo per entrare in azione è capire dove comprare bitcoin e poi tenersele, aspettando che aumentino di valore. Quando raggiunge un prezzo con cui ti senti a tuo agio, puoi venderlo e poi intascare il profitto. Come con qualsiasi investimento, non puoi semplicemente saltare all’azione disinformato e non istruito. Ma la grande notizia è che non devi essere un professionista. Chiunque può imparare a vendere allo scoperto Bitcoin per trarne potenzialmente profitto. Con il prezzo di Bitcoin che continua a essere relativamente volatile e molti analisti affermano che il suo recente aumento meteorico è insostenibile e un crollo è imminente, l’urgenza di iniziare a fare trading e imparare a vendere allo scoperto Bitcoin non è mai stata più urgente. Un altro fattore da considerare è che i governi mondiali stanno esaminando attentamente gli scambi di Bitcoin e gli investimenti nella criptovaluta. A causa della sua natura anonima, le autorità sono preoccupate per le possibilità di elusione fiscale. Questo però non deve necessariamente essere un problema, in termini di investimento e speculazione con le criptovalute.