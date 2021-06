Proofpoint annuncia che la soluzione Proofpoint Cloud App Security Broker (Proofpoint CASB) è stata certificata come partner per la Data Loss Prevention per Microsoft Teams.

Organizzazioni di tutto il mondo possono ora garantire sicurezza e conformità dei dati in tempo reale a milioni di utenti che collaborano in Teams. Componente disponibile nella piattaforma di Information Protection di Proofpoint, è la terza integrazione business-critical con Teams dopo il lancio di Content Capture e Enterprise Archiving nel 2020 come parte della piattaforma Compliance di Proofpoint.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ryan Kalember, executive vice president of Cybersecurity Strategy di Proofpoint: «Siamo orgogliosi di essere uno dei primi partner per la sicurezza e la compliance di Microsoft Teams per DLP, acquisizione dei contenuti e archiviazione. La conformità di Teams è un elemento imprescindibile per i settori regolamentati e altamente critici, mentre la DLP è essenziale per tutte le organizzazioni, in quanto i loro utenti si affidano sempre più alla piattaforma Teams per collaborare, anche su informazioni sensibili».

Proofpoint Cloud App Security Broker (CASB) fornisce un’opzione aggiuntiva per la DLP in Teams oltre alle funzionalità di Data Loss Prevention già presenti in Microsoft 365.

Le opzioni avanzate di DLP di Proofpoint permettono alle aziende di:

Applicare la DLP ai messaggi e ai file condivisi di Teams per salvaguardare dati regolamentati e proprietà intellettuale, avvisando gli utenti quando informazioni sensibili vengono rimosse

Monitorare i documenti riservati in Teams e in altre app cloud, applicando le etichette di sensibilità di Microsoft Information Protection

Mantenere la compliance alle leggi su protezione e localizzazione dei dati, tra cui HIPAA, PCI DSS e GDPR

Per Hammad Rajjoub, Director, Product Marketing, Microsoft Compliance Ecosystem di Microsoft Corp: «In un ambiente di lavoro distribuito come quello attuale, Microsoft Teams consente ai dipendenti di rimanere connessi e produttivi. Le integrazioni con Proofpoint aiutano a garantire che i nostri clienti comuni possano affrontare le esigenze di sicurezza e conformità, consentendo ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo».

Proofpoint CASB fa parte della piattaforma di Information Protection, che offre un approccio unico incentrato sulle persone per bloccare la perdita di dati in e-mail, app cloud ed endpoint. Con una copertura di tutti i canali DLP grazie all’utilizzo di un framework comune di classificazione dei dati, Proofpoint Information Protection combina contenuto, comportamento e telemetria basata sulle minacce con analisi sofisticate.