La curiosità trasforma. La curiosità permette agli esseri umani di porsi domande coraggiose che portano all’innovazione. E proprio la curiosità è il cuore pulsante della nuova campagna brand di SAS, “Curiosity Forever”.

“Trasformare i dati in risposte aumenta le possibilità delle menti più curiose ed apre la strada a nuove opportunità”, ha dichiarato Jim Goodnight, CEO di SAS. “Quando è unita alla giusta tecnologia, la curiosità può cambiare il mondo. Insieme ai nostri clienti e partner, ci chiediamo: “What if?”. I nostri clienti vivono la nostra promessa, migliorando così i profitti e l’efficienza, e rendendo il mondo più sicuro più forte e resiliente”.

SAS è sinonimo di analytics e AI

Ogni persona in SAS è affascinata dalle possibilità che i dati offrono ai clienti. SAS è conosciuta per essere più di un semplice fornitore di software. SAS è un partner di fiducia che aiuta i clienti ad utilizzare i dati per accelerare il processo decisionale, creare prodotti e servizi innovativi e rivoluzionare i propri settori. La campagna Curiosity Forever è focalizzata proprio per dar voce a questi aspetti. Oltre visual e copy, la campagna Curiosity Forever si svilupperà attraverso l’impegno continuo di SAS verso l’innovazione.

Nel 2019, SAS ha investito 1 miliardo di dollari in ambito intelligenza artificiale con la promessa di continuare ad espandere i confini dell’AI con nuove soluzioni. Da sempre, SAS pone grandissima attenzione alla ricerca e allo sviluppo, investendo più di un quarto delle sue entrate annuali in R&D, il doppio degli investimenti della maggior parte delle grandi aziende tecnologiche.

SAS è stata anche riconosciuta dalla rivista Fast Company come azienda più innovativa del mondo in due categorie: nella categoria Social Good per il suo impegno verso l’ambiente – dalla protezione della foresta pluviale amazzonica e della biodiversità del pianeta fino al suo impegno per preservare le api – e in quella Top Joint Venture per l’innovativa soluzione in grado di prevedere le inondazioni – basata su SAS IoT analytics e Microsoft Azure.

Secondo Jenn Chase, SAS Senior Vice President and Head of Marketing, SAS significa anche curiosità.

“La curiosità guida tutto ciò che facciamo”, afferma Chase. “La campagna Curiosity Forever ha una portata globale, abbraccia più lingue e cinque settori chiave: banking, government, manufacturing, retail e healthcare. Alla base di tutto c’è la nostra convinzione che gli analytics – come quelli integrati nella nostra piattaforma SAS Viya – possano aiutare a cambiare il mondo”.

SAS Viya mette la potenza degli analytics nelle mani di tutti – che si tratti di un data scientist, di chi lavora in impianti di produzione, di un responsabile marketing, di un risk manager o di un executive. Portando gli analytics verso i dati nel cloud si ottengono risultati più rapidi. In questo modo, le aziende possono velocizzare la produzione di nuovi farmaci salvavita, offrire prodotti di qualità, o misure di sicurezza che tengono al sicuro i dati personali.

“La nostra tecnologia è riconosciuta come leader in un mercato molto complesso. Siamo l’unico vendor ad essere nominato nel Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms1 per otto anni consecutivi”, ha dichiarato Bryan Harris, CTO di SAS. “A differenza di molti vendor che stanno cercando di uscire dall’hype cycle dell’AI e del machine learning, il software SAS è stato utilizzato da migliaia di aziende per rispondere ad alcune delle domande più impegnative del mondo. La campagna Curiosity Forever mostra questa incessante ricerca di aiutare tutti a prendere decisioni migliori”.

L’impegno verso la responsabilità sociale è alla base di SAS

Le iniziative in ambito social innovation della società sono dedicate a trovare modi creativi per accelerare il progresso globale e guidare il mondo verso un futuro più sostenibile. Attraverso partnership con clienti, gruppi industriali, organizzazioni non profit, agenzie governative e organizzazioni globali, SAS mette in campo gli analytics per rispondere ai bisogni più urgenti del mondo.

“Abbiamo visto in prima persona come la curiosità umana, rafforzata dagli analytics di SAS, sia in grado di generare progressi significativi – dalla conservazione e protezione dell’ambiente al supporto all’istruzione, fino alla costruzione di una società più equa”, ha dichiarato Susan Ellis, Director of Corporate Social Innovation and Brand di SAS. “SAS è stata fondata con l’idea che gli analytics possono muovere il mondo, e noi seguiamo questa nostra passione utilizzando gli analytics per aiutare a risolvere le più grandi sfide della società”.

Sottolineando il suo continuo impegno verso la società e l’innovazione, SAS ha sostenuto nel 2020 una serie di progetti per aiutare a proteggere l’ambiente e utilizzare gli analytics per il bene comune. L’azienda ha lanciato un portale dedicato ai progetti in ambito Data for Good e alle storie di innovazione sociale, come il progetto che sta portando avanti con il Malala Fund per prevedere l’impatto negativo del cambiamento climatico sull’istruzione delle ragazze.