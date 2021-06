La pandemia ha reso difficili e complicati la gestione, il controllo a distanza e le modifiche delle infrastrutture di rete. Lo smart working, inoltre, ha moltiplicato le richieste, pur a fronte di obiettive difficoltà di spostamento.

Anche se stiamo uscendo dall’emergenza, nell’era post Covid agli amministratori IT sarà sempre più richiesto di gestire e monitorare le infrastrutture da remoto. Il tutto a fronte di reti non omogenee, con firewall, switch ed access point dei vendor più disparati, con metodi di gestione ed accesso differenti tra loro: “web based, Command line…”.

Anche quando il monitoraggio di queste reti eterogenee è demandato ad un sistema di management di terze parti, di fatto si tratta di un elemento terzo, che deve essere customizzato e manutenuto aggravando i costi dei servizi di gestione.

Ma come uscire da questa situazione, che rende sempre più difficile il lavoro dei responsabili IT?

Nel corso del webinar risponderanno alle nostre domande gli esperti di GCI System Integrator, un team di tecnici specializzati nella realizzazione di progetti per l’innovazione tecnologica dell’infrastruttura informatica.

Come saranno le infrastrutture IT post Covid?

Come cambierà il ruolo dei responsabili IT?

Come è possibili monitorare, gestire e modificare una rete da remoto?

A quali rischi espone la gestione da remoto?

Cos’è Cisco Meraki e quali vantaggi offre?

Nel corso del webinar verrà inoltre mostrato, in un caso pratico, come funziona la soluzione Cisco Meraki, che consente di permette di gestire e controllare firewall, switch, access point, videocamere e sensori IoT attraverso un’unica piattaforma web based posta in Cloud e raggiungibile attraverso una semplice connessione Internet.

