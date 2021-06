Snowflake, la Data Cloud company, ha presentato una serie di innovazioni di prodotto che ridefiniscono le attività disponibili nel suo Data Cloud. Nel corso dell’annuale Snowflake Summit, l’azienda ha annunciato novità a livello di programmabilità dei dati e governance globale, oltre a ottimizzazioni della piattaforma per consentire alle organizzazioni di portare un numero maggiore di dati all’interno del Data Cloud, ottenendone un valore più approfondito e business insight più significativi.

Parallelamente, l’azienda ha annunciato Powered by Snowflake, un Network Partner Program, specificamente progettato per accelerare la capacità di aziende e sviluppatori di fornire applicazioni differenziate supportandoli attraverso tutte le fasi del viaggio applicativo all’interno del Data Cloud della società.

I vantaggi di “Powered by Snowflake”

Il programma darà ai partner l’accesso a benefici e opportunità di vario livello per fornire applicazioni e aggiungere valore ai loro clienti. Il programma Powered by Snowflake permetterà ai partner di:

Costruire applicazioni migliori con una maggiore rapidità di progettazione, sfruttando le risorse di Snowflake che includono il confronto con esperti tecnici, accesso a workshop e supporto nella definizione della giusta architettura dei dati per l’applicazione, comprese best practice, architetture di riferimento e guide.

Promuovere la consapevolezza e l’adozione tramite azioni di co-marketing con Snowflake attraverso la diffusione di contenuti congiunti,,webinar ed eventi.

Ottimizzare le prestazioni collaborando con gli ingegneri di supporto specializzati nei casi d’uso dello sviluppo di applicazioni.

Innovazioni sulla programmabilità di dati:

Snowpark. Con il supporto iniziale per Java e Scala, Snowpark, la developer experience di Snowflake, permette a data engineer, data scientist e sviluppatori di creare usando il loro linguaggio preferito e concetti di programmazione familiari, ed eseguire questi workload direttamente all’interno di Snowflake. Attualmente in preview privata, con una preview pubblica attesa a breve.

UDF Java. Con le user-defined-functions (UDF) di Java, i clienti possono portare in Snowflake il loro codice personalizzato e logica di business per migliorare le prestazioni e ampliare le capacità dei casi d’uso, riducendo la complessità di gestione. Attualmente in preview privata, con una preview pubblica attesa a breve.

Dati non strutturati. La soluzione accelera il time-to-value dei dati non strutturati, consentendo ai clienti di archiviare, governare, elaborare e condividere i dati dei file insieme alle loro informazioni strutturate e semi-strutturate e sfruttare nuove opportunità di business. Attualmente in preview privata, con una preview pubblica attesa a breve.

API SQL. Le API SQL di Snowflake consentono alle applicazioni personalizzate e off-the-shelf di chiamare Snowflake direttamente attraverso un’API REST, senza la necessità di driver lato client, riducendo così la complessità e i requisiti di overhead dell’amministrazione. In preview pubblica.

Aziende clienti, come Sainsbury’s, stanno già sfruttando le funzioni di programmabilità dei dati. “Snowflake ci mette a disposizione un set di strumenti flessibile e scalabile e la potenza di elaborazione per riunire dati granulari e sfruttare al meglio le informazioni che possediamo già,” spiega Steven Henson-Tyers, Senior Data Viz and Automation Manager di Sainsbury. “Con il Data Cloud di Snowflake, i nostri data scientist hanno maggiore accesso alle informazioni in tempo quasi reale, necessarie per costruire e replicare i modelli in modo più rapido ed efficace.”

In aggiunta a queste importanti innovazioni, Snowflake continua a estendere anche Snowpark Accelerated Program, il nuovo ambiente di programmazione dei dati in Snowflake tramite una serie di API ottimizzate. Inoltre, Amazon Web Services (AWS) ha introdotto l’integrazione Snowflake con Amazon SageMaker Data Wrangler. A partire da oggi, è possibile utilizzare Snowflake come fonte di dati in Amazon SageMaker Data Wrangler per preparare facilmente i dati in Snowflake per il machine learning.

Funzionalità di governance globale:

Classificazione. La funzionalità di classificazione di Snowflake rileva automaticamente le informazioni personali identificabili (PII) in una determinata tabella e sfrutta il framework di tagging per annotare i dati, permettendo l’utilizzo di policy basate sui ruoli per controllare l’accesso alle informazioni. La classificazione è in preview privata.

Viste anonimizzate. Questa nuova opzione può essere utilizzata per proteggere la privacy e l’identità di un set di dati, pur mantenendone il valore analitico. La preview privata delle viste anonimizzate dovrebbe essere rilasciata presto.

Ottimizzazioni della piattaforma:

Migliore economia storage. Recenti modifiche alla rappresentazione storage dei dati di Snowflake hanno portato a una migliore compressione e a una riduzione dei costi di archiviazione. Questa tecnologia migliorata è disponibile in modo trasparente, senza alcuna necessità di azione da parte dell’utente, né modifiche alla configurazione, all’applicazione o alla query. Questo è già stato esteso a tutti i clienti Snowflake e si applicherà ai nuovi dati scritti.

Miglior supporto per le esperienze interattive. La nuova serie di update rilasciati per i requisiti di workload ad alto volume e bassa latenza può portare a un miglioramento fino a 6 volte del throughput delle query su un singolo cluster di calcolo; e fino a un miglioramento di 8 volte della durata media delle query per quei workload. Questi miglioramenti sono in preview privata.

Dashboard di utilizzo. La nuova dashboard di utilizzo aiuta i clienti a comprendere meglio l’utilizzo e i costi della piattaforma, semplificando la gestione degli account Snowflake nell’intera organizzazione. La dashboard di utilizzo è in preview pubblica.

“L’architettura unica di Snowflake non solo ha ridefinito ciò che è possibile realizzare con i dati nel Data Cloud, ma ci ha dato una solida base su cui continuare a costruire e innovare,” commenta Christian Kleinerman, SVP di Snowflake. “Questa base consolida la leadership di Snowflake in sei workload chiave con prestazioni eccezionali, ridotta complessità operativa e maggiore sicurezza, e ci permette anche di creare un’esperienza globale su più cloud e regioni”.