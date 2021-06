Andrà in scena mercoledì 30 giugno dalle ore 15.00 alle 16.30, gratuito e completamente online, un nuovo webinar di Sirio informatica e sistemi SpA dedicato al mondo della sicurezza in relazione ad AS400 (ISCRIVITI QUI).

Il 2020 ha evidenziato l’intensificazione degli attacchi informatici, complice il contesto della pandemia che ha costretto imprese ed enti ad un ricorso rapido alla digitalizzazione e allo smart working. Le conseguenze sono conosciute e nei casi più gravi determinano il blocco delle attività aziendali o la richiesta di ingenti riscatti.

Anche le aziende più strutturate possono cadere vittima dei criminali informatici, per semplici dimenticanze o superficialità nelle procedure interne ed è per questo che diventa doveroso, invece, mantenere alta l’attenzione per tutelare il patrimonio di dati che risiede nei sistemi aziendali.

In questo webinar si analizzeranno in particolare la soluzione iPro di Sirio e le attività necessarie ad innalzare le barriere di protezione del vostro AS400 affinchè sia protetto dalle possibili intrusioni esterne e il servizio Monitoring di Sirio per il monitoraggio puntuale e proattivo della sicurezza del vostro AS400.

