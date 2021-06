Per ELO Digital Office una proficua collaborazione è fondamentale per il successo dell’azienda. Dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti devono poter comunicare sempre in modo rapido ed efficiente.

La nuova ELO ECM Suite 20 di ELO Digital Office offre i moduli e gli strumenti necessari proprio a questo scopo: con i Collaboration Tools della ECM Suite e la nuova ELO Teamroom, le aziende sono equipaggiate al meglio per il lavoro di squadra virtuale.

Collaborazione sotto controllo con ELO ECM Suite

Per avere sempre una panoramica dell’elaborazione condivisa dei documenti e poter sempre risalire alle modifiche, tutti i documenti vengono archiviati nella ELO ECM Suite con lo storico delle versioni. Se un collaboratore vuole integrare o modificare un documento, deve prima eseguire il check-out bloccandolo per i colleghi. Questi possono però vedere chi lo sta modificando. Una volta concluse le modifiche, il collaboratore può eseguire nuovamente il check-in del documento nella sua nuova versione nella ELO ECM Suite.

Ciascuna modifica rimane così consultabile in qualsiasi momento.

Ma non è tutto: le singole versioni di un documento possono essere facilmente confrontate in una pratica visualizzazione split-screen o, per i documenti Microsoft Office, mediante l’apposita funzione.

Così tutte le modifiche sono sempre trasparenti e nessun contributo va perso.

Chat con i colleghi? Nessun problema con ELO Feed!

Non solo i documenti possono essere modificati in modo controllato: con ELO, infatti, sono possibili anche discussioni in parallelo. Per questo c’è ELO Feed, un flusso di messaggi direttamente nel documento che consente di confrontarsi con i colleghi come su una piattaforma di social media.

I messaggi della discussione si creano in un batter d’occhio e si possono dotare di hashtag per poterli poi facilmente ritrovare. I colleghi possono essere taggati nei contributi per attirarne l’attenzione su un determinato documento o su una determinata modifica.

Inoltre è possibile inserire riferimenti incrociati e link ad altri elementi di ELO ECM Suite per individuare correlazioni e sfruttarle di conseguenza. E con uno strumento per i sondaggi potete raccogliere facilmente i pareri dei colleghi: con pochi clic potrete avere un quadro delle opinioni su un determinato argomento e prendere decisioni con cognizione di causa.

Con Il mio ELO tutto ciò che conta è sotto controllo

All’avvio, ELO ECM Suite presenta la centrale informativa personale Il mio ELO. Lì potete essere sempre aggiornati su tutte le attività. Da Il mio ELO, mediante riquadri liberamente configurabili, potete definire un accesso rapido alle varie aree di ELO ECM Suite e visualizzare subito eventuali nuove attività in cui intervenire.

Qui è riportata anche una panoramica degli ultimi documenti usati, a cui potete accedere con un solo clic. In ELO ECM Suite avete inoltre la possibilità di “abbonarvi” a determinati documenti o anche a intere cartelle. Non appena qualcosa viene modificato nell’elemento a cui siete abbonati, o un collega posta qualcosa al riguardo in ELO Feed, viene riportato nell’area Il mio ELO, così sarete sempre aggiornati. E non è tutto: gli hashtag utilizzati nei contributi del feed sono disposti nella centrale informativa Il mio ELO in un chiaro cloud con i tag. Con un clic sull’hashtag potete richiamare il contributo corrispondente.

Collaborazione di squadra virtuale oltre i confini aziendali

Per la nuova versione della ELO ECM Suite, ELO Digital Office ha sviluppato un nuovo Collaboration Tool: ELO Teamroom, una piattaforma universale per la collaborazione a progetti, gruppi di lavoro e molto altro, oltre ogni confine e addirittura al di fuori del sistema ELO.

La base è costituita da stanze di progetto virtuali apribili in cloud o nel proprio ambiente di sistema: consentono una collaborazione ottimale tra gli utenti ELO dell’azienda e gli esterni coinvolti nel progetto. Per l’accesso a ELO Teamroom basta utilizzare il browser web.

In qualsiasi momento, con un semplice clic, potete aggiungere partecipanti allo spazio di progetto virtuale. Grazie a ELO Teamroom è dunque possibile modificare assieme ai collaboratori di altre sedi, ma anche con clienti e fornitori esterni, documenti Microsoft Office o altri file archiviati in ELO.

Così la collaborazione all’interno del team non ha più confini.

Come sottolineato in una nota conclusiva da Vito Intini, amministratore delegato di ELO Digital Office Italy: «Proprio nell’attuale situazione, in cui home office e lavoro remoto sono all’ordine del giorno, si evidenziano i vantaggi delle soluzioni per la collaborazione virtuale. Con ELO ECM Suite e ELO Teamroom i nostri clienti sono equipaggiati al meglio».