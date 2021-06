Nonostante SentinelOne sia una delle aziende più giovani nel campo della cybersecurity, i valori che permeano la sua cultura organizzativa uniscono e guidano le persone verso il futuro, garantendone il successo.

I principi dell’azienda consentono di raggiungere una crescita continua senza perdere di vista la mission dell’organizzazione. Su questa linea, SentinelOne è stata in grado di migliorare la fidelizzazione dei propri talenti.

Questa cultura, incentrata sul benessere del dipendente, si è sviluppata comunicando in modo chiaro i valori fondamentali dell’azienda, integrandoli anche nei processi d’assunzione, di sviluppo, di promozione, di ricompensa e di fidelizzazione dei talenti.

La pandemia che sta affliggendo l’intero Pianeta ha, infatti, fatto emergere molte criticità che il team di SentinelOne ha affrontato con dedizione e impegno, mostrando tenacia, grinta ed integrità, caratteristiche peculiari che sono messe in campo ogni giorno e che sono fonte di ispirazione per l’intera azienda.

Di seguito alcuni dei valori cardine sui quali si fonda l’organizzazione:

Fiducia: consiste nel garantire affidabilità sia ai propri colleghi che ai clienti attuali e a quelli potenziali. Le stesse soluzioni di SentinelOne si fondano su questo valore, che è anche la conditio sine qua non per garantire la continua crescita dell’azienda. Responsabilità: significa mostrarsi attendibili attraverso le proprie azioni, mettendo il cliente al primo posto. La progressiva crescita del team dell’azienda richiede che ciascun individuo si assumi le proprie responsabilità nel garantire la sicurezza dei clienti. OneSentinel: significa essere appassionati nel promuovere il successo e la collaborazione del team in tutta l’azienda, partecipando anche al successo degli altri. Questo principio è fondamentale per SentinelOne perché attraverso la consapevolezza che il singolo individuo contribuisce all’successo di tutta l’organizzazione, si garantisce al cliente la sicurezza di cui ha bisogno. Implacabilità: significa agire con un obiettivo preciso, mostrandosi determinati a raggiungerlo. Considerando che gli hacker sono implacabili, affrontarli con lo stesso atteggiamento. È necessario mantenere sempre un alto livello di attenzione, mettendo i clienti al primo posto. Ingegnosità: implica l’implementazione di approcci innovativi nella risoluzione dei problemi e nel proprio posizionamento sul mercato. L’obiettivo dell’organizzazione consiste nell’affrontare sempre nuove sfide stimolanti volte a stimolare la crescita e il progresso della stessa. Comunità: significa adottare un atteggiamento cordiale e gentile con i propri colleghi, pensando a come le proprie azioni potrebbero influenzare gli altri, sia all’interno che all’esterno di SentinelOne. L’unione permette di affrontare i problemi comuni, risolvendoli efficacemente, consolidando la struttura organizzativa dell’azienda.

La capacità di integrare i percorsi di crescita dei talenti con i valori aziendali ha reso SentinelOne ciò che è oggi: nonostante l’aumento dei dipendenti non semplifichi la salvaguardia dell’unità, l’azienda ha mantenuto vive le relazioni personali anche durante la pandemia, favorendo il lavoro di squadra.

Questi traguardi dimostrano come SentinelOne sia stata riconosciuta come “Best Place To Work”, in tutto il mondo, da organizzazioni come Comparably, Silicon Valley Business Journal. In aggiunta l’organizzazione è stata premiata come Best Sales Team, Best Engineering team and Best Product & Design team da Comparably.

Le recensioni dei dipendenti dell’azienda su Glassdoor hanno rivelato che si tratta di una delle migliori aziende di cybersecurity in cui lavorare.

Riuscendo a prosperare in un anno imprevedibile, rimanendo fedeli ai propri valori, l’azienda ha riunito una squadra di Sentinelle implacabili, responsabili, fidate e autonome.