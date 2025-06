SentinelOne aderisce all’AWS ISV Workload Migration Program

SentinelOne, realtà operante a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha dichiarato di aver aderito all’Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Workload Migration Program, un programma che supporta i partner dell’AWS Partner Network (APN) con un’offerta Software-as-a-Service (SaaS) su AWS, per favorire e gestire migrazioni di workload.

Il ruolo di SentinelOne nell’AWS ISV Workload Migration Program

Partecipando all’AWS ISV Workload Migration Program, SentinelOne offrirà ai clienti di AWS un supporto accelerato per le migrazioni in cloud, per aiutarli a migrare rapidamente in modo sicuro con le moderne funzionalità CNAPP basate sull’AI. Con il nuovo programma, SentinelOne utilizzerà i fondi aggiuntivi, il supporto tecnico e il servizio di go-to-market di AWS per garantire ai clienti una riduzione di tempi e costi di migrazione durante la fase di transizione del proprio software verso il cloud. Grazie alla Singularity Cloud Security di SentinelOne, alimentata dall’AI, i clienti otterranno inoltre visibilità e protezione in real-time durante l’intero percorso di migrazione, indipendentemente dal fatto che stiano passando da un ambiente on-premise o da un altro ambiente cloud, garantendo una transizione sicura e senza interruzioni verso la piattaforma AWS.

Singularity Cloud Security di SentinelOne coniuga la protezione agentless e agent-based per fornire visibilità completa, gestione continua della postura di sicurezza e rilevamento delle minacce in real-time negli ambienti cloud. Sia che i clienti stiano migrando da ambienti on-premise o da altri cloud provider, SentinelOne consente loro di mantenere la visibilità e la protezione end-to-end negli ambienti esistenti e futuri, rendendola una soluzione ideale per gli odierni modelli operativi ibridi. Grazie alla stretta collaborazione con i partner di canale, di servizi e tecnici, SentinelOne si integra perfettamente nei team di progetto di migrazione più ampi, contribuendo ad accelerare i tempi, a ridurre i rischi e ad abbracciare con fiducia velocità e scalabilità del cloud.

Dichiarazioni

“Grazie all’adesione all’AWS ISV Workload Migration Program, SentinelOne supporta i clienti nell’accelerare la migrazione sicura al cloud con protezione e visibilità end-to-end”, ha dichiarato Ric Smith, President of Product, Technology, and Operations di SentinelOne. “A prescindere dal passaggio da un sistema on-premise o da altri cloud ad AWS, le imprese possono contare su di noi per avere la sicurezza di cui necessitano durante l’intero percorso, ottenendo i benefici del cloud in termini di prestazioni, velocità, agilità e riduzione di costi”.