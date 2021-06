In occasione del Better World Summit di Huawei dedicato a 5G ed AR, Bob Cai, CMO di Huawei Carrier BG, nel suo intervento “5G + AR, da sogno a realtà”, ha evidenziato la potenza della combinazione di 5G e realtà aumentata (AR). Ha inoltre annunciato il lancio del White Paper “AR Insight and Application Practice”, che offre approfondimenti sul settore AR in termini di dispositivi, applicazioni e networking.

Secondo i dati raccolti da Huawei e da terze parti, il mercato AR avrà un valore di 300 miliardi di dollari entro il 2025.

Per Cai: «La realtà aumentata vedrà per la prima volta un’adozione massiccia in cinque settori prioritari: istruzione, social network, shopping, viaggi e gamingi. L’AR può davvero consentire la convergenza dei mondi fisico e digitale, trasformando i sogni in realtà».

Cai ha condiviso alcuni esempi di come Huawei utilizza l’AR. A causa del COVID-19, i clienti di tutto il mondo non possono visitare Huawei di persona, quindi Huawei utilizza l’AR per dimostrare i suoi prodotti e soluzioni online, rendendo la comunicazione molto più efficiente. L’azienda utilizza la realtà aumentata anche per ottenere la consegna rapida di stazioni base 5G, accrescendo notevolmente l’efficienza di consegna.

Inoltre, Huawei “produce” realtà aumentata. Per spiegare ciò, Cai ha mostrato come il programma Air Photo di Huawei utilizzi algoritmi unici per convertire una foto 2D in un modello 3D digitale, semplificando notevolmente la modellazione dei personaggi 3D in realtà aumentata. Il manager ha anche presentato Huawei AR Engine, la nuova piattaforma di sviluppo AR pensata per i dispositivi mobili, grazie alla quale gli sviluppatori dovranno scrivere appena 10 righe di codice per creare effetti AR, aumentando così sensibilmente l’efficienza dello sviluppo di applicazioni AR.

Diversi ospiti di alto profilo hanno preso parte all’evento e condiviso casi d’uso in ambito AR insieme alla loro visione sul futuro del settore.

Secondo He Chengjian, Director of Shenzhen Communication Management Bureau, Shenzhen è la prima città al mondo con copertura 5G SA. I servizi ICT di realtà aumentata possono essere potenzialmente adottati in un’ampia gamma di settori, tra cui produzione industriale, e-commerce, immobiliare, arredamento per la casa, cultura, sport, turismo, sanità e istruzione. Le applicazioni AR sono diventate un motore chiave per la trasformazione digitale e cambieranno profondamente i metodi di produzione e il modo in cui viviamo.

In chiusura dell’evento Cai ha invitato l’intero settore a lavorare insieme per garantire un prospero sviluppo dell’ecosistema 5G + AR: «Lo sviluppo dell’AR richiede la collaborazione dell’intero settore per creare una solida catena del valore 5G + AR. Queste due tecnologie combinate insieme traggono l’una dall’altra il massimo del proprio potenziale».