Synology alla conquista del mercato Italiano. A dirlo sono i numeri registrati nel 2020 dall’azienda attiva nel mercato delle soluzioni NAS connesse, sistemi di monitoraggio IP ed apparati di rete: +60% di crescita nel nostro Paese e forte aumento dei clienti soprattutto tra le PMI e nel segmento Enterprise. Un trend positivo quello registrato lo scorso anno che si prevede continuerà nel 2021 anche grazie ad un aumento dei Partner sul territorio (320, + 46% rispetto al 2019), tecnologie offerte sempre più performanti e un servizio di supporto efficace.

Non manca inoltre l’aggiornamento delle soluzioni e il lancio sul mercato di nuovi prodotti pensati per rendere più agile e sicuro il lavoro delle organizzazioni. Tra questi si possono segnalare DSM 7.0, nuovi strumenti in C2 e Synology Photos.

DiskStation Manager 7.0

La novità più attesa tra i diversi annunci di Synology riguarda l’aggiornamento di DSM 7.0, il sistema operativo unificato delle soluzioni di archiviazione Synology, così come le nuove tecnologie di cloud ibrido, backup e archiviazione che sarà disponibile a partire dal 29 giugno. La piattaforma di data management con ben 886 funzioni ridefinite offre una gestione dello storage on-premise migliorata, un monitoraggio basato su cloud ottimizzato e una protezione dalle minacce informatiche ancora più performante.

DSM 7.0 integra ora Active Insight una nuova piattaforma cloud per il monitoraggio in real-time 24/7 ed automatizzato di tutti i NAS e capace di effettuare l’analisi delle risorse, la diagnosi delle anomalie e di inviare consigli ed alert per la risoluzione dei problemi. Active Insight si caratterizza inoltre per avere un’interfaccia intuitiva e personalizzabile.

Con DSM 7.0 è migliorata anche l’autenticazione sia lato NAS che per i servizi grazie a Secure SignIn, soluzione che consente di scegliere tra un sistema a doppio fattore o altri sistemi senza password. Non solo: la nuova versione DiskStation Manager integra anche Hybrid Share e Peta Volume. Il primo permette di archiviare nel cloud i dati condivisi e conservare in una cache locale quelli utilizzati più spesso per velocizzare l’accesso in bassa latenza. Peta Volume, invece, consente di creare grandi database e di trasferire grandi quantità di informazioni in modo sicuro ed integrato.

Synology C2: 4 nuovi servizi cloud

Oltre all’aggiornamento di DiskStation Manager, Synology presenta anche una significativa espansione della piattaforma C2 con il lancio di quattro nuovi servizi cloud: C2 Identity, C2 Password, C2 Transfer e C2 Backup.

C2 Identity rappresenta una directory hybrid cloud as a service per semplificare la gestione del dominio cross-site. Si caratterizza per essere un sistema centralizzato di gestione delle risorse per l’autenticazione degli utenti per servizi interni ed esterni. C2 Password è invece un software per la protezione delle credenziali (password, carte di credito, documenti di identità ecc) e dell’autenticazione ai servizi anche per quelli di terze parti. C2 Transfer garantisce i trasferimenti sicurizzati per gli asset digitali e consente di rafforzare la data security e la protection policies per i dati interni. Grazie alla validazione del destinatario e all’end-to-end encreyption supera i limiti dei numerosi altri sistemi di trasferimento dati presenti sul mercato. C2 Backup infine è un sistema di protezione per il backup in modalità SaaS contro gli attacchi informatici, la cancellazione accidentale, avarie fisiche o per eventi naturali. Garantisce il salvataggio integrale di tutti i dati, le impostazioni di sistema e delle componenti.

Le nuove soluzioni C2 saranno disponibili dal 13 luglio.

Synology Photos

Nato dall’unione di Photo Station e Moments, Synology Photos offre una gestione ottimizzata di foto e video, caricamento semplificato, gestione intuitiva e ricerca intelligente degli stessi. Combina infatti le migliori funzioni per l’archiviazione delle foto con nuove e potenti funzionalità in un nuovo layout, un’applicazione rinnovata per il backup e la facilità di condivisione, ideale per fotografi professionisti o amatoriali.

Grazie all’intelligenza artificiale è possibile riconoscere le persone o identificare i luoghi, creare rapidamente album o effettuare rapide ricerche. Esistono inoltre particolari filtri e c’è la possibilità di impostare criteri come ad esempio il modello di fotocamera utilizzato per trovare le foto desiderate.

Qualora si volessero inviare determinate foto o condividere particolari cartelle, il destinatario non deve avere un profilo sulla piattaforma per accedere a quei file. Inoltre, è possibile dare permessi di accesso individualizzati, dalla sola visualizzazione al download o alla modifica, e impostare password specifiche per le cartelle.