Dopo il lancio di PrestaShop Metrics nell’ottobre 2020, che conta oggi più di 2.500 utenti attivi, la piattaforma di e-commerce PrestaShop presenta PrestaShop Metrics Advanced. Questa nuova soluzione fornisce una gestione ottimizzata del negozio online PrestaShop, supportando gli e-merchant a crescere e accrescere i loro business.

L’analisi dei dati, infatti, è essenziale per gestire un e-commerce eppure, secondo un recente studio, solo il 43% dei merchant dispone di uno strumento in grado di offrire una visione completa dei dati provenienti dalle diverse piattaforme.

Precisa, intuitiva e completamente analitica, PrestaShop Metrics Advanced raccoglie tutte le informazioni essenziali per i merchant su un unico cruscotto. Inoltre, l’interfaccia facile da usare permette loro di monitorare e controllare – in tempo reale – tutti gli indicatori di performance più importanti direttamente dal back-office PrestaShop.

Il nuovo cruscotto PrestaShop Metrics Advanced assicura un notevole risparmio di tempo e ancora più precisione nella gestione del proprio negozio online.

Le nuove caratteristiche di PrestaShop Metrics Advanced includono:

Precisione e accuratezza senza precedenti sui dati, che permettono un’analisi sempre più accurata grazie all’accesso allo storico di 14 mesi rispetto ai 3 mesi della versione base;

Insight ancora più precisi, facilmente accessibili attraverso tre schede:

o Business: KPI finanziari (vendite, entrate, ordini ecc.);

o Acquisizione: KPI di traffico e conversione (sessioni, visitatori unici e canali pubblicitari);

o Conoscenza del cliente: KPI sulla customer journey (carrello medio, tasso di abbandono, bounce rate ecc.);

Interfaccia unica e ancora più intuitiva che centralizza tutti i dati provenienti da un negozio online PrestaShop e da feed di canali esterni, come ad esempio Google Analytics, in tempo reale.

Questa nuova versione migliorata, che combina la potenza dell’open source con un nuovo sistema di abbonamento, dimostra la volontà di PrestaShop di evolversi seguendo le tendenze del mercato e di sostenere lo sviluppo del business dei suoi e-merchant nel tempo, attraverso soluzioni sempre più solide e innovative.

PrestaShop Metrics Advanced si aggiunge alla Suite PrestaShop Essentials, i moduli che riuniscono le funzionalità essenziali per il successo di tutti i business online (PrestaShop Checkout, un’interfaccia di pagamento all-in-one e PrestaShop Facebook, un modulo per sfruttare il potenziale della vendita sui social).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alexandre Eruimy, CEO di PrestaShop: «Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo visto una crescita dinamica degli e-commerce e questo ha portato allo sviluppo di PrestaShop Metrics Advanced. Oggi, per rimanere competitivi, è fondamentale avere accesso a tutti i dati di marketing, in un’unica soluzione. Gli insight forniti da questa soluzione permettono di prendere decisioni informate e quindi di ottenere risultati migliori. Siamo molto orgogliosi di presentare l’ultima soluzione della suite PrestaShop Essentials e continueremo a fornire alle imprese le migliori soluzioni per garantirne un reale successo».