Cyberoo, Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha siglato un accordo di partnership strategica e tecnologica con Omicron Consulting, azienda attiva nella consulenza digitale e nella fornitura di servizi di Information Technology.

L’accordo prevede la commercializzazione diretta dell’innovativa Cyber Suite di Cyberoo

(Cypeer e CSI). La Cyber Security Suite di Cyberoo è un servizio altamente innovativo per

proteggere le aziende da ogni tipologia di attacco informatico, anche i più sofisticati e

compresi quelli alle connessioni remote tipiche dello Smart Working. Tutto in un’unica

piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC

specializzato, per una sicurezza a 360°, 7 giorni su 7, h24.

Le competenze di System integration di Omicron insieme al portafoglio clienti diversificato e alla capillarità territoriale rappresentano un driver strategico per Cyberoo.

“L’accordo di collaborazione con Omicron – dichiara Davide Cignatta, Consigliere e Channel Development Director di Cyberoo – va a rafforzare ulteriormente la nostra collaudata go-tomarket strategy. Siamo certi che insieme riusciremo ad avere un ulteriore vantaggio

competitivo che aiuterà entrambi nel percorso di crescita e, soprattutto, a soddisfare clienti

sempre più esigenti”.

“La partnership con Cyberoo rappresenta la volontà di Omicron Consulting di ampliare la

propria area di intervento dedicata alla cybersecurity con soluzioni sempre più innovative e

con un’offerta strutturata che riesca a soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti,

sempre con la consapevolezza che la sicurezza informatica non sia un prodotto ma un processo ben più strutturato” afferma Diego Piras, AD di Omicron Consulting.