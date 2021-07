Alterna, System Integrator leader tra i Partner di Microsoft, e Aptean, player internazionale attivo nel mercato del Food & Beverage, annunciano una nuova partnership per fornire al mercato italiano soluzioni ERP verticali basate sulla piattaforma Microsoft Dynamics 365.

Questo accordo conferma la volontà di Alterna di continuare a investire nel mercato Food & Beverage, mettendo a disposizione le sue esperienze sui clienti e la capacità di accompagnarli nei percorsi di digital transformation. Anche per il mondo del Food & Beverage la scelta di migrare i sistemi informativi nel cloud è oggi una decisione strategica e l’attuale scenario delineato dalla pandemia ha accelerato questo processo soprattutto nel mercato italiano.

Aptean è uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni software specifiche per il settore del food. I suoi ERP (Enterprise Resource Planning) e le soluzioni per il Supply Chain Management sono realizzate per soddisfare in modo specifico le esigenze delle imprese industriali e di distribuzione del settore. Le soluzioni applicative, i servizi di Aptean e le sue eccellenti esperienze rappresentano un valido aiuto per le imprese, siano esse PMI o Large Enterprise, a raggiungere nuovi traguardi e a competere in un mercato in continua evoluzione. Le imprese clienti, in funzione delle specifiche esigenze, hanno inoltre l’opportunità di optare per soluzioni in cloud e on-premise.

“È con grande piacere che annunciamo questa nuova partnership strategica con un leader di mercato come Aptean. Crediamo fortemente nella forza e nell’innovazione che i partner, parte integrante dell’ecosistema Microsoft, possono sprigionare quando percorrono obiettivi e intenti comuni” – dichiara Matteo Giovanditti, Chief Executive Officer di Alterna. “Aptean offre soluzioni world-class realizzate specificamente per il settore del food and beverage e non vediamo l’ora di lavorare insieme ad Aptean per sostenere la crescita e il nostro business in questi mercati”.

“Aptean si sta rapidamente espandendo in questi mercati verticali che ci richiedono software molto specifici. Aptean ha una lunga storia nell’aiutare le aziende partner a crescere rendendo disponibili ai clienti e prospect soluzioni mission-critical, come l’ERP, basate sul cloud. Non vedo l’ora di una stretta collaborazione con tutto il team di Alterna” aggiunge Stuart Held, Senior Director of Worldwide Channel Sales di Aptean.