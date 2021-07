La trasformazione digitale è stata a lungo la parola d’ordine per dipartimenti IT e aziende. Può significare cose diverse per aziende diverse, ma gli eventi degli ultimi 12 mesi hanno visto – per molti – un’improvvisa rivalutazione e accelerazione dei piani.

Oggi, nell’era dell’Industria 4.0, tecnologie come l’AI, il 5G e l’edge computing stanno favorendo velocità e connettività, supportando applicazioni come i veicoli autonomi e le smart city. Tuttavia, queste innovazioni non devono limitarsi alle grandi realtà e organizzazioni. Ogni azienda dovrebbe pensare a come sfruttare l’innovazione per ottimizzare il proprio modo di lavorare. Ma come può essere utilizzata la trasformazione digitale nelle PMI per ottenere un vantaggio competitivo?

Uno dei principali fattori di cambiamento negli ultimi anni è stato il passaggio a nuovi modelli di lavoro. Anche prima della pandemia, le organizzazioni si stavano muovendo verso il lavoro flessibile o remoto. Mentre le aziende più grandi possono fare fatica a cambiare modi di operare consolidati, le realtà più piccole hanno il vantaggio di essere più agili e capaci di abbracciare questa evoluzione.

Nonostante il COVID-19 abbia dato un’accelerata importante, una volta che si tornerà alla normalità saranno le aziende che adotteranno queste politiche di lavoro flessibile su una base più permanente a prosperare. Le PMI che si modernizzano e passeranno a un approccio più dinamico attireranno un bacino più ampio di talenti, e probabilmente li tratterranno se dimostrano una visione al lavoro lungimirante. Oltre a risparmiare su asset come i locali fisici e vedere un aumento della produttività quando il personale trova un migliore equilibrio tra lavoro e tempo libero.

L’intelligenza artificiale è un’altra area che le PMI possono sfruttare per crescere.

L’implementazione di soluzioni di IA può aiutare a snellire e velocizzare i compiti per varie applicazioni aziendali ed essere vitale per offrire una migliore esperienza al cliente. Dai chatbot alla personalizzazione dei prodotti, l’AI può analizzare i dati e aiutare a identificare i modelli di comportamento dei consumatori per rispondere in modo più puntuale alle loro esigenze. Può anche permettere alle PMI di ottenere molto più valore dai dati che già possiedono, avvalendosi di servizi di web analytics e sistemi di gestione dei contenuti per estrarre insight.

Lo sviluppo di una solida strategia di cybersecurity dovrebbe essere una parte vitale dei piani di trasformazione digitale di una PMI. Gli hacker stanno diventando sempre più sofisticati, trovando nuovi modi per sfruttare le vulnerabilità. Anche se è improbabile che un attacco informatico a una piccola o media impresa faccia notizia, la minaccia non dovrebbe essere ignorata. La pandemia COVID-19 ha dato ai criminali informatici un nuovo panorama per eseguire attacchi e truffe. Secondo le cifre rilasciate dall’Interpol, nei primi quattro mesi del 2020 sono stati rilevati circa 907.000 messaggi di spam, 737 incidenti relativi a malware e 48.000 URL dannosi (tutti adescanti con messaggi relativi a COVID-19). È quindi fondamentale che le aziende mettano in atto un piano per proteggersi e garantire la sicurezza dei dati dei clienti e il rispetto della privacy.

Non importa quali siano i trend della trasformazione digitale per le PMI, è chiaro che i dati ne saranno il fulcro. Il modo in cui li usiamo, li conserviamo, vi accediamo e li manteniamo sicuri continuerà ad alimentare il nostro modo di lavorare. Secondo stime recenti, entro il 2025 avremo generato un totale di 175 zettabyte di dati – un aumento di dieci volte rispetto al 2016.

Come dovrebbe avvicinarsi una PMI alle sue soluzioni di storage? Mentre molte aziende vedranno il cloud come un modo semplice e veloce per affrontare l’archiviazione e il backup, con l’aumento dei requisiti dei dati, lo storage cloud ad alta capacità può diventare costoso molto rapidamente. Le soluzioni ibride, che permettono di sfruttare i vantaggi del cloud e dell’archiviazione locale, rappresentano probabilmente la soluzione migliore per soddisfare le esigenze di storage e backup.

La trasformazione digitale è un viaggio, non una destinazione, ma le PMI possono rendere il cammino più agevole scegliendo le giuste soluzioni di archiviazione.

Di Damiano Doria, Product Manager di Synology