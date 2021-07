Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha annunciato che sarà ora possibile utilizzare il software Crosser Edge Analytics direttamente con Barracuda Secure Connector. La soluzione scalabile di Barracuda per la connettività dell’hardware IoT con l’adozione dell’applicazione Crosser indirizza la richiesta di connettività sicura nei grandi ambienti distribuiti e la disponibilità di analytics accurate.

Le moderne soluzioni di edge intelligenze e di analytics IoT dipendono dalla qualità dei dati raccolti all’edge. Barracuda Secure Connector garantisce una connettività sicura e scalabile negli ambienti IoT industriali. Grazie all’applicazione Crosser Edge – che gira in un container su Barracuda Secure Connector – i dati raccolti all’edge possono essere aggregati, combinati e prefiltrati per ridurre il costo dello storage e l’intermittenza della trasmissione rendendo possibile un’elaborazione efficace di dati realmente utili in una piattaforma analitica on premise o nel cloud.

I vantaggi

Con l‘utilizzo di Crosser sui prodotti Barracuda gli utenti ottengono i seguenti vantaggi:

connettività scalabile per gestire reti estese e disperse di dispositivi industriali e IoT

trasformazione dei dati grezzi e unione di più data point senza accrescere il costo dei dati

riduzione della quantità di dati grazie alla rimozione dei dati sporchi o non rilevanti

controllo granulare dei dati inviati per analisi da remoto o ricevuti per il controllo da remoto

per il rollout di Crosser non è richiesto alcun hardware dato che il software gira direttamente sul dispositivo edge.

“Quando le aziende crescono, mantenere una connettività sicura per le reti grandi e complesse necessarie per i dispositivi IoT industriali può essere complicato e la gestione dei dati raccolti all’edge aggiunge un ulteriore livello di complessità”, ha commentato Klaus Gheri, VP, Network Security di Barracuda. “Questa soluzione permette di risolvere il problema in modo scalabile”.

Casi d’uso

Pulizia e normalizzazione dei dati

Uno scenario IoT comune è rappresentato dalla raccolta di dati da vari sensori e dispositivi, che spesso comunicano mediante diversi protocolli. Per poter utilizzare questi dati gli utenti devono normalizzarli e prepararli per la successiva elaborazione.

Manutenzione predittiva

La capacità di rilevamento di Crosser, unita alla soluzione di accesso remoto sicuro di Barracuda, rappresenta un potente strumento ai fini della manutenzione. Un’azienda manifatturiera globale potrebbe ad esempio migliorare le capacità di monitoraggio remoto in tempo reale e di manutenzione predittiva utilizzando algoritmi per il rilevamento delle anomalie e modelli delle macchine per prevedere e ottimizzare le finestre di esecuzione della manutenzione.

Monitoraggio remoto e macchine connesse

Il dispositivo hardware compatto di Barracuda con le sue funzionalità WiFi e LTE è stato progettato per portare la connettività agli ambienti distribuiti. Macchine statiche e mobili possono essere connesse allo scopo di analizzare i dati per il monitoraggio delle condizioni e migliorare i programmi di assistenza per i clienti finali.

Accesso remoto

Sebbene le tradizionali soluzioni edge dispongano di funzionalità limitate per quanto riguarda il controllo e l’accesso ai dispositivi edge, l’utilizzo della soluzione di connettività Barracuda permette l’accesso su una connessione VPN criptata. Ciò garantisce un controllo granulare su quali dati vengono elaborati. L’accesso può inoltre essere controllato mediante diversi metodi di autenticazione.

Integrazione con Azure

I prodotti Barracuda sono integrati in modo nativo con Azure. Barracuda Firewall Control Center, Barracuda Secure Access Controller e Crosser Node sono disponibili sul Marketplace Azure e offrono connettività completa ai servizi Azure. Sia Barracuda Secure Connector sia Crosser Node possono essere integrati con Azure IoT Edge, permettendone l’installazione direttamente dal Marketplace Azure. Infine, con Crosser i dati possono essere trasmessi direttamente ad altri servizi Azure, semplificando l’architettura e riducendo i costi del consumo cloud.