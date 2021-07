CMC Networks sceglie l’SD-WAN basato su AI di Juniper

Juniper Networks ha annunciato che CMC Networks, service provider di portata globale che offre soluzioni di rete leader di mercato, sarà il primo partner di Juniper a offrire una soluzione SD-WAN basata su AI in Africa. Una rete dinamica e auto-ottimizzante, offrirà un’esperienza superiore ai clienti di CMC, che potranno facilmente modificare i propri servizi, aggiungere nuove sedi e aumentare o diminuire le velocità di rete. Il time-to-market viene ridotto in modo significativo permettendo a CMC di accelerare il provisioning dei servizi.

Grazie all’esclusiva tecnologia Session Smart Router di Juniper, basata su Mist AI, CMC è in grado di offrire una soluzione tunnelless veramente unica, progettata per offrire scalabilità e agilità, con funzionalità che automatizzano provisioning, gestione e troubleshooting per massimizzare l’uptime, garantire prestazioni eccellenti per il traffico in tempo reale e abbattere i costi operativi, sia nelle aree rurali sia negli ambienti urbani.

Nello specifico, CMC ha scelto Session Smart Router e Juniper STEP (Service and Topology Exchange Protocol) come standard per gestire il traffico di rete sulla base di informazioni in tempo reale che consentono di prendere autonomamente decisioni immediate e precise minimizzando i ritardi, per garantire il recapito dei pacchetti di rete con la massima efficienza possibile. In questo modo, CMC può offrire ai clienti un servizio SD-WAN ad alte prestazioni, sicuro e affidabile.

La soluzione Juniper include Secure Vector Routing (SVR), una rivoluzionaria architettura di routing intelligente che permette alla rete CMC di differenziare le modalità di delivery di applicazioni e servizi agli utenti finali. Grazie a SVR, la rete può identificare i problemi e individuare automaticamente il percorso più efficiente a cui reindirizzare il traffico, supportando le applicazioni aziendali senza alcun intervento umano per garantire agli utenti un’esperienza ottimale.



Juniper Session Smart Router (SSR) permette di offrire un’avanzata soluzione di connettività incentrata sui servizi, mentre il motore Mist AI consente di fare un salto di qualità in materia di routing software-defined e SD-WAN. Il protocollo SSR garantisce una connettività WAN agile, sicura e resiliente. La tecnologia tunnelless SSR protegge ogni singola sessione applicando di default un accesso zero trust, che offre il massimo livello di sicurezza. Inoltre, l’eliminazione dell’overhead di gestione del tunnel incrementa la larghezza di banda a disposizione, migliorando notevolmente l’esperienza utente.

CMC distribuisce router SSR in Africa da tre anni, sfruttando la sua presenza sul territorio per supportare la trasformazione digitale in tutta l’area. Per il futuro, l’azienda prevede di estendere ulteriormente la sua portata anche in altre zone e di offrire ulteriori servizi gestiti basati su AI, incluso l’accesso wireless, sfruttando la tecnologia Juniper.

CMC sta attualmente pianificando il rollout di nuovi servizi in cloud e basati su Mist AI, quali WAN Assurance e Marvis Virtual Network Assistant, che semplificheranno ulteriormente l’implementazione, le operazioni e il troubleshooting del suo ambiente SD-WAN basato su AI, grazie a provisioning zero touch, livelli di servizio personalizzabili, operazioni autogestite e supporto basato su AI, per risolvere i problemi in modo proattivo, prima ancora che i clienti se ne accorgano.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Geoff Dornan, Chief Technology Officer di CMC Networks: «SD-WAN non è una tecnologia nuova; tutti gli operatori SD-WAN offrono ai clienti una rete veloce e potente. Le strategie di trasformazione digitale, tuttavia, richiedono alti livelli di intelligenza e assistenza, oltre alla capacità di supportare le applicazioni business-critical, e non tutti i fornitori SD-WAN sono in grado di offrirli. Il servizio SD-WAN basato su AI di Juniper offre a CMC un livello di intelligenza e insight operativi mai visti prima d’ora».

Per Sue Graham Johnston, Vice President e General Manager di Juniper Networks: «La soluzione SD-WAN basata su AI di Juniper, che sfrutta la tecnologia Session Smart Router e il motore Mist AI, ci permette di concentrarci completamente sull’ottimizzazione dell’esperienza utente. Ci siamo subito resi conto che le reti devono adattarsi alle applicazioni per rispondere alle esigenze del mercato enterprise e offrire un’esperienza utente di alto livello. Juniper offre tutto ciò che serve, mantenendo la promessa di una rete veramente in grado di adattarsi in modo intelligente alle nuove esigenze degli utenti, a mano a mano che si presentano. Siamo entusiasti che il nostro progetto innovativo per CMC abbia permesso di offrire una soluzione indispensabile per garantire un’esperienza utente coerente e di altissimo livello, anche nelle aree geografiche più difficili, e ci auguriamo che questa collaborazione continui».