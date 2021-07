Apptio approfondisce l’integrazione con ServiceNow per accelerare i processi decisionali dell’IT

Apptio, il principale fornitore di soluzioni TBM (Technology Business Management) annuncia la sua prima soluzione certificata disponibile nel ServiceNow Store. L’integrazione con ServiceNow offre agli utenti una visione quasi in tempo reale della struttura dei costi tecnologici della propria organizzazione. Combinando i dati operativi best-in class di ServiceNow con il software Apptio leader del settore per l’IT cost modeling, i manager IT sono in grado di prendere decisioni di investimento smart in tempi più rapidi.

Oggi, nel mercato in rapida evoluzione, i decisori aziendali devono affrontare le sfide in maniera brillante e massimizzare gli investimenti. Tuttavia, secondo una recente ricerca di Harvard Business Review, molti stanno scoprendo un evidente divario tra l’importanza dei dati e la fiducia verso gli stessi nel momento di prendere decisioni relative al budget. Prendere decisioni rapide sulla base di tali dati significa affrontare le sfide più complesse della gestione finanziaria dell’IT: comprendere la tipologia e i costi complessivi degli investimenti tecnologici e misurare l’utile su questi investimenti. Apptio ha risolto questo problema grazie alla capacità di ServiceNow di rilevare automaticamente i cambiamenti delle risorse IT e delle loro relazioni interconnesse. Queste informazioni consentono ad Apptio di creare modelli di costo dettagliati e accurati, capaci di aggiornarsi automaticamente alla stessa velocità delle modifiche aziendali: i clienti di Apptio e ServiceNow possono ora contare su immediatezza e affidabilità dei dati.

“La mission di Apptio consiste nell’aiutare i clienti a superare le sfide, sempre maggiori, che si trovano ad affrontare. Li aiutiamo fornendo loro informazioni accurate, utili a prendere decisioni che siano al passo con le esigenze aziendali moderne”, ha dichiarato Scott Chancellor, Chief Product and Technology Officer di Apptio. “Sono orgoglioso di affermare che questa nuova integrazione con ServiceNow è una naturale estensione di questa mission e offre una trasparenza senza precedenti nell’analisi della struttura dei costi IT delle organizzazioni”.

Tra i connettori ServiceNow di Apptio ne sono disponibili sette come soluzione certificata nel ServiceNow Store che trasferiscono le informazioni ad Apptio e uno, nuovo, che pubblica i dati nelle dashboard ServiceNow. I connettori di ingresso associano i set di dati ServiceNow direttamente in ApptioOne, che consente di modellare i costi in base ai dati di consumo, mostrando un Total Cost of Ownership (TCO) affidabile, tempestivo e accurato. Il connettore di uscita invia quindi i dati di TCO consolidati delle applicazioni da Apptio alle dashboard ServiceNow native, fornendo visibilità agli stakeholder in tutta l’azienda. Questo nuovo livello di integrazione bidirezionale consente agli utenti non solo di visualizzare i dati operativi e le metriche per le principali applicazioni, ma anche la struttura dei costi complessivi e in costante aggiornamento.

“Apptio e ServiceNow sono entrambi partner chiave di Oshkosh Corporation per l’avanzamento del nostro percorso di trasformazione digitale e ci sostengono nei processi decisionali in materia di investimenti tecnologici. Questo livello di integrazione più profondo è un grande vantaggio per le organizzazioni come la nostra che desiderano comprendere meglio i costi IT effettivi da un punto di vista aziendale”, ha dichiarato Jared Petersen, Sr. Director of Digital Technology Strategy presso Oshkosh.