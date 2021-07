Gruppo De’ Longhi rilancia la collaborazione con SAP

Il Gruppo De’ Longhi, principale player globale nel settore del piccolo elettrodomestico con un portafoglio di marchi composto da De’Longhi, Kenwood, Braun, NutriBullet e Ariete, ha esteso l’utilizzo delle soluzioni SAP Customer Experience ai canali e-commerce per ottenere una visione a 360° dei propri clienti in modo da garantire interazioni rilevanti e sicure in tutte le fasi del customer journey e integrare le informazioni lungo tutta la supply chain.

L’accordo di importanza strategica è stato menzionato da Christian Klein, CEO di SAP, durante la presentazione dei risultati finanziari di SAP relativi al secondo trimestre avvenuta il 21 luglio.

De’ Longhi oggi distribuisce il 90% del suo business sul mercato estero grazie a una presenza capillare in oltre 120 Paesi. Dalla fondazione a Treviso nel 1974, il Gruppo De’ Longhi è cresciuto negli anni in diversi settori del comparto piccoli elettrodomestici, soprattutto in quelli delle macchine da caffè espresso ad uso domestico – mercato che vede il brand De’ Longhi leader globale – e degli apparecchi per la cottura dei cibi, senza dimenticare i segmenti della climatizzazione e della cura della casa. Stile, design, qualità e funzionalità sono gli elementi che caratterizzano i marchi del Gruppo conosciuti in tutto il mondo e premiati come leader nei segmenti del caffè, della food preparation e del comfort.

Gruppo De’ Longhi estende SAP Commerce Cloud a tutti i prodotti in altri mercati

Per rispondere alla crescente domanda dei consumatori sui canali e-commerce del gruppo, la società aveva già avviato un importante piano di sviluppo dei propri canali online che ha subito un’accelerazione e una crescita esponenziale a seguito dell’emergenza sanitaria negli ultimi due anni. Dopo aver usato per circa un anno la soluzione SAP Commerce Cloud, per la vendita online di alcuni prodotti in determinati Paesi europei, il Gruppo De’ Longhi ha deciso di estenderne l’utilizzo alla quasi totalità dei suoi prodotti prevedendo anche la copertura di nuovi mercati.

Inoltre, il Gruppo De’ Longhi ha deciso di adottare la soluzione SAP Customer Data Cloud per conoscere meglio i clienti, raccogliere in modo semplice e sicuro i loro dati, tramite il loro consenso, per poter offrire esperienze sempre più personalizzate e rilevanti in base alle preferenze e ai bisogni espressi dai clienti stessi.

L’attenzione che il Gruppo De’ Longhi rivolge ai propri clienti è in continua crescita e, nell’ottica di offrire un’esperienza unica a 360° ai propri consumatori, recentemente ha anche investito per rafforzare l’integrazione dei processi di gestione del Servizio Clienti adottando la soluzione SAP Service Cloud.

Un percorso di trasformazione digitale in continua evoluzione

L’innovazione fa parte del DNA del Gruppo De’ Longhi ed è per questo che il percorso di trasformazione digitale è sempre in continua evoluzione e coinvolge tutta l’organizzazione e tutti i sistemi informativi e di processo. Il prossimo importante traguardo sarà il completamento dell’implementazione dell’ERP SAP di nuova generazione, SAP S/4HANA nel corso del 2022.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Filippo Olearo, Head of Global E-Retailer and E-Commerce di De’ Longhi Group: “Offrire ai nostri consumatori un’esperienza digitale che incontri le loro aspettative e sia in linea con l’eccellenza dei nostri marchi è sempre più sfidante. Per questo all’interno di un processo di trasformazione digitale iniziato due anni fa abbiamo adottato le soluzioni SAP di Commerce Cloud e SAP Customer Data Cloud. Grazie alla nuova tecnologia e UX/UI dei siti possiamo offrire un’esperienza esclusiva e personalizzata a tutti in nostri consumatori; i contatti dei nostri clienti vengono raccolti nel pieno rispetto delle norme GDPR e con la profilazione progressiva possiamo accompagnare i nostri clienti nel percorso d’acquisto e garantire un continuo supporto e ispirazione nell’utilizzo dei nostri prodotti”.

A sua volta, Massimo Paludet, Customer Care Director di De’ Longhi Group, ha sintetizzato l’evoluzione affermando: “L’obiettivo è garantire la centralità del cliente nei diversi processi. Quindi l’ecosistema gestionale deve consentire lo scambio delle informazioni relative a ogni interazione, siano esse di esperienza nell’e-commerce aziendale o con il Contact Center, in modo connesso e tracciato. Tutto si tradurrà in una riduzione dell’effort, garantendo un’esperienza soddisfacente, semplice e trasparente per il cliente, nonché efficiente ed efficace per l’azienda. Con SAP Service Cloud riusciamo a garantire i massimi standard di servizio al cliente”.

Come concluso da Ivano Fossati, Head of SAP Customer Experience Italia e Grecia: “La situazione globale ha imposto un ripensamento della Customer Experience dove la tecnologia si è fusa con l’empatia, anche sui canali digitali. Collaboriamo con De’ Longhi da oltre venti anni, e siamo lieti di aiutarli ad offrire sempre maggior valore sia ai clienti già acquisiti che ai consumatori che si avvicinano al brand per la prima volta creando nuove opportunità di coinvolgimento e fidelizzazione”.

