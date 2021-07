Advanced File Sync and Share rafforza la collaborazione al lavoro

Acronis ha annunciato al mercato l’integrazione di Advanced File Sync and Share un nuovo pacchetto di protezione avanzata nella soluzione Acronis Cyber Protect Cloud destinata ai Service Provider.

Fondato sulle capacità di condivisione dei file di base incluse in Acronis Cyber Protect Cloud, il nuovo pacchetto Advanced File Sync and Share aggiunge ulteriori funzionalità per la sicurezza dei dati, come l’autenticazione basata su blockchain e le firme elettroniche, consentendo ai Service Provider di consolidare i servizi di collaborazione sul lavoro.

Negli ultimi 18 mesi, la domanda di servizi sicuri di sincronizzazione e condivisione dei file ha registrato un aumento vertiginoso, conseguente al fatto che l’88% delle aziende, in tutto il mondo, ha adottato procedure di lavoro da remoto per i propri dipendenti. La stessa percentuale di dipendenti prevede di proseguire in futuro con qualche forma di telelavoro. Queste motivazioni hanno portato il 67% delle aziende a investire di più in strumenti per il lavoro da remoto e le video conferenze.

Advanced File Sync and Share, risposta a nuove esigenze evidenti

I trend osservati creano grandi opportunità per i Managed Service Provider (MSP) che erogano servizi IT alle piccole e medie imprese; tuttavia, il rischio è che le convenzionali soluzioni di condivisione dei file non coprano tutte le esigenze di protezione dei dati delle odierne organizzazioni, come il controllo della posizione di storage, dell’accesso ai dati e di ciò che gli utenti possono fare con tali dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jan-Jaap “JJ” Jager, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Revenue Officer di Acronis: “Tutti i sondaggi e i trend segnalano che il telelavoro è qui per rimanere; agli MSP spetta il compito di mantenere produttivi e al sicuro i dipendenti dei propri clienti che accedono ai dati aziendali strategici e li condividono. A differenza delle tradizionali soluzioni di condivisione dei file, che non sono progettate per i Service Provider, Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced File Sync and Share fornisce agli MSP un servizio sicuro per la collaborazione sul lavoro, multi-tier e multi-tenant. Inoltre, essendo perfettamente integrato nella nostra offerta di servizi di backup, Cyber Security e gestione della protezione degli endpoint, i partner possono erogare la soluzione tramite una sola console di gestione”.

Acronis Cyber Protect Cloud offre agli MSP capacità di Cyber Protection di base, che possono essere arricchite con ulteriori servizi, compreso quello di sincronizzazione e condivisione dei file, con fatturazione a consumo. Il nuovo pacchetto Advanced File Sync and Share fornisce strumenti per la sicurezza dei dati che le soluzioni convenzionali per la collaborazione sul lavoro non sono in grado di offrire:

Autenticazione dei file. Supportata dalla blockchain Ethereum, consente ai clienti di autenticare file di qualsiasi tipo e formato, fornendo una prova inconfutabile che un dato file è originale e inalterato. In un panorama in cui aumenta a dismisura l’impiego criminale di tecnologie di editing digitale e deepfake per le frodi e le falsificazioni, questo tipo di autenticazione elimina il rischio di manomissione di registri, record, video o immagini.

Firme elettroniche, per consentire a più persone di firmare un documento da remoto. Semplici funzionalità drag-and-drop facilitano l’intero flusso documentale, dalla creazione alla distribuzione alla firma. Il servizio di eSigning crea inoltre un certificato basato su blockchain che attesta l’autenticità della firma e del documento.

In entrambi i casi, viene generato un audit trail non modificabile che garantisce l’integrità dei dati. Combinando a tutto questo la capacità di scegliere dove archiviare i dati dei clienti, gli MSP avranno a disposizione tutto il necessario per rispettare le esigenze di conformità, sovranità dei dati e prestazioni dei propri clienti, anche nei settori più regolamentati.

I Service Provider che desiderano maggiori informazioni su Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced File Sync and Share sono invitati a scoprirne il funzionamento visitando l’Acronis Demo Center o a cliccare QUI.