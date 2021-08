SAS traccia il percorso per essere pronta all’IPO

SAS, l’azienda specialista negli analytics e nell’AI, annuncia oggi l’intenzione di essere pronta per un’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) entro il 2024. Sotto la guida dei suoi co-fondatori, Jim Goodnight e John Sall, SAS ha raggiunto la forza finanziaria, la brand equity e la leadership di mercato per fare questo passo.

Per essere pronta per l’IPO, SAS inizierà ad avviare alcune iniziative, quali il perfezionamento della sua struttura di reporting finanziario, l’ottimizzazione di alcuni processi operativi e l’aumento dell’attenzione sui segmenti della piattaforma in cui l’azienda può continuare ad avere successo e crescere a vantaggio dei suoi stakeholder.

Con questo annuncio, SAS continuerà a investire e a sviluppare ulteriormente le proprie capacità di AI e le soluzioni di advanced analytics, per continuare a soddisfare le esigenze dei clienti ed estendere la propria leadership in un mercato in crescita, altamente competitivo e sempre più dinamico.

“Muovendoci verso la preparazione all’IPO, possiamo aprire nuove opportunità per i dipendenti SAS, i clienti, i partner e la nostra comunità per partecipare al nostro successo, assicurando il futuro più luminoso possibile per tutti noi”, ha affermato il co-fondatore e Chief Executive Officer di SAS Jim Goodnight. “Come azienda, siamo su un solido percorso, con una crescita sostenibile che continua a basarsi sulla forza del brand e sulla piattaforma che abbiamo creato. Abbiamo costruito una solida base operativa e finanziaria, che ci prepara per un futuro ancora migliore. Ora, è il momento di prepararsi per questo prossimo capitolo”.

SAS fornisce le migliori soluzioni di analytics e intelligenza artificiale attraverso i suoi software e servizi a una fedele base di clienti Global 2000. La lunga presenza dell’azienda sul mercato, la piattaforma e le soluzioni analitiche leader e la forza del brand l’hanno resa il fornitore preferito in molti settori, in particolare i servizi finanziari, i servizi professionali, pubblica amministrazione e la sanità. SAS è cresciuta e operato in diversi scenari di mercato, posizionandosi come leader indiscusso negli advanced analytics e nell’AI. SAS è l’unico vendor ad essere nominato leader nel Magic Quadrant di Gartner per le piattaforme di Data Science e Machine Learning ogni anno da quando il rapporto è stato pubblicato per la prima volta otto anni fa.

Nel 2020, SAS ha generato circa 3 miliardi di dollari di ricavi e ha raggiunto il suo 45° anno consecutivo di crescita. Inoltre, l’azienda ha ottenuto una crescita dei ricavi dell’8,4% nella prima metà del 2021, crescita che dimostra una maggiore necessità di dati e analytics per rispondere alla dirompente pandemia globale. SAS si aspetta di continuare a rafforzare la sua forte base finanziaria nei prossimi anni, mentre si prepara per un potenziale ingresso nel mercato pubblico.

SAS è da tempo in prima linea nel corporate citizenship e nell’innovazione sociale, aiutando i clienti a prendere decisioni che rendono il mondo un posto migliore con un futuro più sostenibile. Sostenendo l’energia pulita e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, e utilizzando il suo software per affrontare le questioni economiche, sociali e ambientali, SAS unisce la tecnologia e il sostegno per guidare la sua strategia aziendale e climatica. Attraverso partnership con clienti, gruppi industriali, organizzazioni non profit, agenzie governative e organizzazioni globali, SAS mette i suoi analytics al lavoro sulle necessità più urgenti del mondo, dalla conservazione e protezione dell’ambiente al rafforzamento dell’istruzione, dalla riduzione della sofferenza umana alla creazione di una società più giusta.

L’azienda è continuamente riconosciuta a livello globale come best workplace e pioniere della workplace culture per il suo significativo impegno verso i dipendenti e per costruire la comunità aziendale.

Dr. Goodnight ha affermato, “Nel corso degli anni, SAS ha costruito una reputazione per l’innovazione, un’attenzione implacabile sul cliente e un forte senso di identità aziendale. Mentre tracciamo il nostro percorso verso l’IPO, continueremo a investire nel nostro brand e nella nostra piattaforma, dando priorità ai nostri valori fondamentali e consentendo ai clienti di risolvere i loro problemi più complessi”.