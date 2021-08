Fortinet: la soluzione FortiTrust ridefinisce il futuro dei servizi di sicurezza

Fortinet, specialista globale in soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, annuncia di aver ampliato l’offerta di servizi FortiCare e FortiGuard, introducendo una nuova soluzione di sicurezza chiamata FortiTrust. I servizi FortiTrust offrono licenze user-based su tutte le reti, gli endpoint e i cloud, che tradizionalmente sono a silos. I livelli di servizio iniziali comprendono zero trust network access (ZTNA) e la verifica dell’identità.

“Dato che la superficie digitale degli attacchi si espande e miliardi di edge richiedono protezione, le aziende si trovano a dover gestire un’ampia gamma di soluzioni e servizi di sicurezza. L’evoluzione di tali soluzioni è diventata troppo complessa e costosa da gestire soprattutto quando queste sono in silo attraverso vari form factor. Secondo Gartner, le aziende si orientano verso soluzioni di sicurezza con offerte di servizi integrati. Fortinet espande le sue opzioni di servizi di sicurezza – che attualmente includono FortiCare e FortiGuard – con FortiTrust, garantendo un’offerta unificata con un modello di licenza per opzioni di consumo flessibili attraverso reti, endpoint e cloud”, commenta John Maddison, EVP of Products e CMO di Fortinet.

Fortinet estende l’offerta di servizi di sicurezza con FortiTrust

FortiTrust offre servizi di sicurezza che permettono di monitorare gli utenti lungo l’intera piattaforma di sicurezza, consentendo alle aziende di gestire e proteggere facilmente tutti i fattori di forma. FortiTrust include alcuni vantaggi, tra cui:

Licenze flessibili di servizi di sicurezza user-based , che riducono la necessità di tracciare il numero di dispositivi o il consumo di banda semplificando il calcolo del costo totale con scontistiche sui volumi incorporati.

, che riducono la necessità di tracciare il numero di dispositivi o il consumo di banda semplificando il calcolo del costo totale con scontistiche sui volumi incorporati. Licenza singola integrata per servizi di sicurezza, per fornire casi d’uso in Fortinet Security Fabric.

per fornire casi d’uso in Fortinet Security Fabric. Facile implementazione di nuovi servizi di sicurezza che permette agli utenti di migrare attraverso vari fattori di forma, consentendo alle aziende con architetture ibride di passare da sicurezza on-premises a quella cloud-delivered.

che permette agli utenti di migrare attraverso vari fattori di forma, consentendo alle aziende con architetture ibride di passare da sicurezza on-premises a quella cloud-delivered. Semplicità di aggiornamento e migrazione tra i servizi.

Fortinet amplia il portafoglio di servizi di sicurezza

FortiTrust arricchisce il portafoglio di servizi di sicurezza Fortinet FortiCare e FortiGuard. I servizi FortiCare sono disponibili per tutti i prodotti Fortinet Security Fabric. FortiCare in particolare offre tre livelli di servizi: Essential, Premium ed Elite, i quali forniscono supporto tecnico 24×7 e risoluzione tempestiva delle criticità. FortiCare offre diversi prodotti e opzioni di servizi account-based per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi azienda. Attraverso FortiCare, le aziende possono fare affidamento agli esperti di Fortinet per accelerare l’implementazione delle tecnologie, fornire un’assistenza affidabile attraverso un supporto avanzato per massimizzare la sicurezza e le prestazioni delle implementazioni di Fortinet.

I servizi di sicurezza FortiGuard offrono alle aziende diverse soluzioni legate ai dispositivi Fortinet, garantendo una difesa coordinata e coerente in tempo reale contro attacchi informatici di ultima generazione. I servizi di sicurezza FortiGuard sono calibrati su diversi segmenti di clienti per includere singole soluzioni per aziende bundle per il business e pacchetti per le PMI. Sfruttando la threat intelligence leader di settore dei FortiGuard Labs, i servizi di sicurezza FortiGuard offrono una suite di funzionalità di sicurezza leader di mercato e AI-enabled che valutano continuamente i rischi e regolano automaticamente la protezione attraverso il Fortinet Security Fabric.

Aggiornamenti e ulteriori espansioni delle soluzioni Fortinet saranno presto disponibili.

Servizi di sicurezza per proteggere ovunque persone, dispositivi e dati

La diffusione di nuovi dispositivi ed edge insieme agli investimenti in innovazioni digitali comportano l’estensione della superficie di attacco. Molte aziende si trovano a dover proteggere la loro intera infrastruttura contro un panorama di minacce sempre più sofisticato e più difficile da gestire con point products isolati e servizi disparati. La complessità è aggravata dalle diverse tariffe dei servizi e dai molteplici modelli di licenza che vanno da quelli device-based, a quelli hardware-based e a quelli user-based, isolati attraverso i fattori di forma.

Fortinet rafforza Fortinet Security Fabric per proteggere persone, dispositivi, applicazioni e dati ovunque siano; FortiTrust fornisce alle aziende un’offerta di servizi unificati per proteggere qualsiasi rete, endpoint o cloud con un consumo semplificato e un unico modello di licenza per tutti i fattori di forma. Grazie all’offerta di servizi ampliata di Fortinet, le aziende possono ora proteggere la superficie d’attacco digitale in espansione, proteggendo i dispositivi critici, i dati, le applicazioni e le connessioni dal data center al cloud all’home office e altro ancora.

FortiTrust Access e FortiTrust Identity

Il portafoglio di servizi inziali di FortiTrust include FortiTrust Access e FortiTrust Identity, con soluzioni aggiuntive per SASE, CASB e EPP che verranno rilasciate. FortiTrust Access consente alle aziende di implementare zero trust network access (ZTNA) con licenze user-based, di fondamentale importanza per mantenere protezione, visibilità e controllo coerenti nelle reti ibride e altamente distribuite di oggi.

ZTNA consente alle aziende di estendere il secure access control alle applicazioni per qualsiasi utente. FortiTrust Access fornisce alle aziende servizi per ZTNA, compresa l’orchestrazione basata sul cloud. Ciò si basa sulle soluzioni ZTNA di Fortinet che identificano e classificano in modo univoco tutti gli utenti e i dispositivi che tentano di accedere alla rete e alle applicazioni, indipendentemente dal fatto che gli utenti e i loro dispositivi siano dentro o fuori dalla rete o le applicazioni siano on-premises o in un ambiente cloud.

FortiTrust fornisce un ulteriore livello di sicurezza: FortiTrust Identity. FortiTrust Identity offre una multi-factor authentication cloud-based per la verifica dell’identità. FortiTrust Identity completa FortiTrust Access, fornendo multi-factor authentication necessaria raccomandata per controllare l’accesso alle applicazioni.

Tutti i servizi di Fortinet sono disponibili anche tramite i partner, offrendo l’opportunità di far crescere ulteriormente il proprio business e le offerte ai clienti.