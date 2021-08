Econocom e Netalia partner per la cloud transformation

Accordo siglato tra Netalia, public cloud provider indipendente che offre servizi su misura per il mercato enterprise e PA, ed Econocom Italia, player europeo che abilita la trasformazione digitale e tecnologica delle aziende attraverso il disegno e la fornitura di soluzioni in ambito ICT.

La partnership da un lato consentirà a Netalia di rafforzare il percorso di crescita sul mercato, dall’altro garantirà ad Econocom Italia l’expertise di un player specializzato in ambito di cloud transformation di architetture e processi. L’obiettivo è assicurare ai clienti il raggiungimento delle ambizioni di flessibilità e l’ottimizzazione delle performance prefissate in un mercato sempre più competitivo e iper-specializzato.

“Econocom sostiene e accelera la trasformazione digitale delle aziende consentendo loro di effettuare investimenti sostenibili e personalizzati in tecnologia evoluta e digitale innovativo – ha affermato Luca Nanni, Head of Technology Management & Financing Business di Econocom Italia – Attraverso questa partnership Econocom può contare sulle competenze di Netalia per soluzioni ed esigenze di business legate al mondo del Cloud, garantendo i massimi standard di sicurezza in tema di gestione del dato”.

Netalia assicura infatti la residenza fisica, normativa e giuridica dei dati trattati in Italia, rivolgendosi in particolare ai settori caratterizzati da una maggiore sensibilità del dato. Un approccio che ben si sposa con la missione di Econocom Italia di lavorare con i propri clienti per ideare soluzioni digitali utili che creino valore sostenibile nel tempo.

“Per continuare ad essere competitivi occorrono economie di scala e questo si realizza aggregando soggetti che hanno investito su soluzioni verticali – ha commentato Michele Zunino, AD di Netalia – Siamo perciò felici di questa nuova collaborazione con un soggetto stimolante come Econocom e di poter offrire un portafoglio completo di servizi Cloud, interamente configurati sulla nostra architettura nazionale. Un percorso di digital transformation certo, affidabile e sicuro”.