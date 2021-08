Extreme Academy: parte il terzo corso di formazione Advance Your Career

Extreme Networks annuncia il terzo corso di Extreme Academy, con il titolo Advance Your Career, che inizierà il 5 agosto e proseguirà per quattro settimane. Le lezioni saranno disponibili sul canale YouTube Extreme anche dopo la conclusione del corso, che offrirà una panoramica approfondita sul settore del networking – quella che normalmente si acquisisce dopo diversi anni di lavoro – e non richiede competenze IT.

Utilizzando esempi del mondo reale, gli istruttori descriveranno il ruolo del networking per il raggiungimento dei risultati di business, e questo consentirà ai partecipanti di comprendere e articolare il valore che le organizzazioni ottengono dalle moderne reti IT, decodificare il gergo dell’industria del networking e ottenere informazioni su tutto quello che serve per avere una carriera di successo nell’IT.

Extreme Academy è un curriculum accademico progettato per educare professionisti IT esperti e aspiranti tali su fondamenti di networking, sicurezza e cloud, machine learning e intelligenza artificiale (ML/AI). Dopo aver completato i corsi live di Extreme Academy, i partecipanti possono ottenere accreditamenti e certificazioni, oltre alla qualifica di Extreme Networks Associate. Ai corsi sono iscritti oltre 11.000 partecipanti.

I primi due corsi di Extreme Academy – Introduction to Future Networking e Building Robust and Secure Wireless Networks – sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube di Extreme. I corsi possono anche essere erogati nell’ambito di curricula esistenti o insieme a corsi di formazione presso college, università o aziende, secondo le esigenze specifiche dei partecipanti. In questo caso, le organizzazioni ricevono anche le risorse didattiche e le attrezzature di laboratorio necessarie per lo svolgimento e il completamento dei corsi.