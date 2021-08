TeamSystem Communication cresce con la Customer Orientation

TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed , ha scelto di puntare sulla soddisfazione della propria clientela per continuare a crescere ai ritmi degli ultimi 18 mesi.

La necessità per molte imprese di dover mettere in brevissimo tempo i propri dipendenti e collaboratori nella condizione di essere pienamente operativi dalle loro abitazioni, un passaggio che può essere notevolmente velocizzato e semplificato grazie alla tecnologia VOIspeed , ha consentito a TeamSystem Communication di chiudere il 2020 con una crescita del 85%, che ben difficilmente potrà essere eguagliata, ma che l’Azienda punta comunque ad avvicinare nel 2021 scommettendo sulla Customer Care.

Per raggiungere questo nuovo e ambizioso obiettivo, TeamSystem Communication ha deciso di intraprendere un percorso volto a consentire ai clienti di dialogare in modo ancora più immediato e diretto con l’azienda attraverso una serie di canali di comunicazione dedicati, tramite i quali poter ottenere anche preziosi feedback su specifiche caratteristiche, che potranno essere integrate in VOIspeed e consentirgli così di rispondere ancora meglio alle necessità di chi lo utilizza quotidianamente.

Parallelamente, il reparto assistenza di TeamSystem Communication, che è attualmente in grado di gestire tutte le richieste di supporto in arrivo entro 5 minuti dalla ricezione della segnalazione e che non prevede alcun costo per i clienti, ha già fatto segnare un grado di soddisfazione pari al 95% che, grazie a ulteriori investimenti, si conta di poter migliorare ulteriormente entro la fine del 2021.

“L’orientamento al Cliente, da sempre, è parte del nostro DNA, ma nel corso di quest’anno abbiamo deciso di dare un ulteriore impulso a questa nostra vocazione, non solo con l’obiettivo di fidelizzare ancor più i nostri clienti, ma anche per raccogliere dei preziosi suggerimenti che ci potessero consentire di rendere VOIspeed ancora più tagliato sulle esigenze di chi ne fa un utilizzo quotidiano in scenari anche molto differenti tra loro”, ha dichiarato Amedeo Benemia, Responsabile Canale Diretto di TeamSystem Communication, che ha poi concluso: “La nostra soluzione di Unified Communication in cloud, infatti, è oggi utilizzata da oltre 30.000 utenti attivi in diversi settori e la loro piena soddisfazione e i loro feedback sono per noi fondamentali per poter continuare a far crescere VOIspeed e l’Azienda stessa”.