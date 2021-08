Verdantix posiziona Ricoh come “Specialist” nel “Green Quadrant for Workplace Systems Integrators 2021”

Verantix, società di ricerca indipendente, ha messo in evidenza le competenze di Ricoh e l’efficacia della piattaforma Ricoh Spaces che rende “smart” la gestione degli ambienti di lavoro.

Il report offre un quadro comparativo dei principali system integrator di soluzioni per il workplace. Ricoh è stata riconosciuta come “Specialist”. Per svolgere l’analisi, Verdantix si avvale di una metodologia proprietaria che prevede la compilazione di questionari dettagliati da parte degli operatori con l’obiettivo di valutarne l’offerta e le capacità in termini ad esempio di implementazione delle soluzioni, ottimizzazione dei processi e change management.

Inoltre, per comprendere il punto di vista dei clienti, Verdantix ha condotto interviste approfondite ai decision-makers del settore del real estate. Quali sono i punti di forza di Ricoh secondo Verdantix?

Gestione completa degli spazi e competenze nel roll-out

Ricoh ha ottenuto un punteggio di 2.5/3.0 grazie alla sua expertise nell’implementazione di soluzioni per il workplace, ponendosi così come leader di mercato.

Il report sottolinea come l’azienda sia in grado di gestire progetti basati non solo sulla piattaforma proprietaria Ricoh Spaces, ma anche su sistemi di terze parti. Un esempio: Ricoh ha implementato in Wavin una soluzione per la prenotazione di scrivanie/sale riunioni e una soluzione per il controllo accessi basata su Digital Signage. Il progetto ha migliorato il modo di lavorare di 12.000 dipendenti in 40 Paesi.

App plug-and-play e personalizzabili per dispositivi mobili

Ricoh ha ottenuto un punteggio sopra la media per quanto riguarda le competenze nel deployment di app mobile. L’azienda conta oltre 100 progetti in questo ambito che includono analisi delle esigenze, consulenza, definizione di una roadmap di sviluppo, implementazione e misurazione delle performance. Anche in questo caso, il report mette in risalto la capacità di Ricoh di gestire app proprietarie e di terze parti.

Ricoh ha sviluppato una app personalizzata grazie alla quale l’azienda leader nella ristorazione Sodexo ha migliorato la pausa pranzo dei propri dipendenti. In pratica, tramite app è possibile prenotare il proprio pasto che viene poi consegnato all’interno di uno Smart Locker. Per aprire la cella contenente l’ordine, è sufficiente scansionare sul display dell’armadietto il codice QR ricevuto alla conferma dell’ordine.

Monitoraggio dell’infrastruttura e servizi di supporto

Il report conferma la capacità di Ricoh di supportare le organizzazioni con servizi da remoto per il monitoraggio dell’infrastruttura: dal controllo degli accessi alla rete alla gestione del network, dei firewall e della VPN. Ad esempio, mediante il Service Operation Centre europeo, Ricoh eroga servizi per una importante azienda del settore retail che comprendono la gestione della LAN e della rete wireless in oltre 10 Paesi e 29 sedi.

Ibrahim Yate, Senior Analyst di Verdantix, commenta: “Ricoh è un systems integrator con comprovata expertise nel workplace management e nello sviluppo di app personalizzate e semplici da utilizzare. Le imprese alla ricerca di un partner per la Trasformazione Digitale dovrebbero prendere in considerazione la value proposition di questa azienda”.

David Mills, CEO di Ricoh Europe, aggiunge: “Siamo stati inclusi nel Green Quadrant for Workplace Systems Integrators di Verdantix grazie al nostro approccio customer-first. Abbiamo raggiunto questo risultato in quanto molti dei nostri clienti in ambito printing hanno riconfermato la fiducia in Ricoh scegliendo le nostre soluzioni per il workplace management, per la prenotazione degli spazi e il digital signage. Inoltre, Ricoh è in grado migliorare l’efficienza del network e di integrare i nuovi sistemi nelle infrastrutture già esistenti. I clienti hanno dunque la certezza di lavorare con un fornitore di servizi digitali leader di mercato”.