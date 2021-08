Qualys: scopri i segreti dello spyware Pegasus

Che cos’è lo spyware Pegasus?

Lo spyware Pegasus è un software di sorveglianza sviluppato dalla società israeliana di cyber intelligence NSO Group. Accede arbitrariamente ai cellulari per raccogliere informazioni personali e riservate da consegnare alla persona che ha avviato l’attività di spionaggio.

Quali sono i vettori di attacco e le capacità dello spyware Pegasus?

La prima versione di Pegasus è stata rilevata nel 2016, e in quell’occasione aveva infettato uno smartphone tramite lo spear-phishing. Ora colpisce i suoi bersagli in modo molto più sofisticato e riesce a infettare un dispositivo tramite un attacco “zero-clic” che sfrutta le vulnerabilità presenti nel dispositivo target. L’attacco “zero-clic” avvenuto nel dicembre 2020 sfruttava le vulnerabilità di iMessage, mentre quello del 2019 le vulnerabilità di WhatsApp.

I vettori di attacco tramite i quali agisce Pegasus sono le vulnerabilità presenti sui dispositivi, come quelle a livello del sistema operativo (SMS), le vulnerabilità di iMessage e di WhatsApp.

Una volta installato, Pegasus riesce a monitorare qualsiasi attività avvenga sul dispositivo colpito: legge e copia i messaggi inviati e ricevuti, esporta i file multimediali, consulta la cronologia dei siti visitati, registra le chiamate e molto altro.

In che modo Qualys VMDR for Mobile Devices aiuta a proteggersi dallo spyware Pegasus?

“Qualys VMDR for Mobile Devices non rileva la presenza di Pegasus sui dispositivi perché questo spyware altamente sofisticato è dotato di funzionalità che bloccano le analisi forensi e di meccanismi di autodistruzione incorporati che lo rendono estremamente difficile da individuare – sottolinea Emilio Turani, Managing Director per l’Italia, South Eastern Europe, Turchia e Grecia di Qualys. – Anche se disinstallato in un secondo momento, non lascia tracce della sua presenza. Adottando un approccio proattivo, Qualys VMDR for Mobile Devices è tuttavia in grado segnalare i dispositivi suscettibili di essere infettati da Pegasus sulla base della presenza delle vulnerabilità seguenti.”

Pegasus su iOS:

Lo spyware Pegasus può essere installato tramite un attacco “zero-clic” su qualsiasi dispositivo iOS che presenti vulnerabilità di iMessage o qualsiasi altra vulnerabilità sfruttabile.

SEM rileva tutte le vulnerabilità di iMessage o comunque sfruttabili.

Ecco alcuni esempi di CVE (vulnerabilità ed esposizioni comuni) corrette nelle versioni di iOS più recenti, ma che Pegasus potrebbe sfruttare per accedere ai dati dei dispositivi: CVE-2021-30743, CVE-2021-1883 – Corrette in iOS 14.5 CVE-2021-30665, CVE-2021-30663, CVE-2021-30666 (iOS 12.5.3), CVE-2021-30661 (iOS 12.5.3) – Corrette in iOS 14.5.1 e iOS 12.5.3 CVE-2021-30707, CVE-2021-30749, CVE-2021-30734 – Corrette in iOS 14.6



Tenere presente che Pegasus potrebbe sfruttare anche altre CVE nelle versioni di iOS anteriori alla 14.5.

Pegasus su Android:

I primi attacchi di Pegasus ai danni dei sistemi Android sfruttavano le vulnerabilità di WhatsApp, cioè lo spyware veniva installato approfittando di tali vulnerabilità.

SEM rileva tutte le vulnerabilità di WhatsApp, delle altre app di messaggistica, così come le vulnerabilità del sistema operativo. È possibile correggere le vulnerabilità delle app Android tramite la soluzione Qualys di orchestrazione delle patch.

VMDR for Mobile Devices rileva anche le app installate da una fonte sconosciuta e le relative configurazioni (funzionalità che sarà resa disponibile a fine agosto). Pegasus può essere introdotto o installato in Android a partire da una fonte sconosciuta e quindi richiedere all’utente le autorizzazioni necessarie per monitorare le attività.

“Inoltre, Qualys VMDR for Mobile Devices rileva tutte le vulnerabilità di Android e iOS corrette da Apple e Google tramite gli aggiornamenti di sicurezza. Si tratta di vulnerabilità che consentono allo spyware Pegasus di assumere il controllo del dispositivo – prosegue Turani di Qualys –. Le aziende devono tenere d’occhio le vulnerabilità rilevate da VMDR for Mobile Devices e adottare le misure appropriate per eliminarle e impedire a Pegasus di essere installato sui dispositivi. Inoltre, se sui dispositivi viene avviata una procedura di jailbreak o rooting, i dispositivi compromessi possono essere tracciati tramite il widget “Unauthorized Root Access” o il comando QQL “asset.hasUnauthorizedRootAccess: Yes”.

Nota: Apple ha negato il fatto, riportato da alcuni articoli, che iOS 14.6 possa subire attacchi “zero-clic” da parte dello spyware Pegasus. Apple ha rilasciato iOS 14.7 il 19 luglio, ma non ha ancora completato i propri aggiornamenti di sicurezza, pertanto, non è possibile sapere se in iOS 14.6 è presente una vulnerabilità zero-day suscettibile di lasciare la porta aperta agli attacchi “zero-clic”.