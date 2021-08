Commvault Leader nel Gartner Magic Quadrant

Commvault, azienda globale specializzata in Intelligent Data Services in ambienti on-premise, cloud e SaaS, è stata nominata “Leader” nel Magic Quadrant 2021 di Gartner per le soluzioni software di Enterprise Backup e Recovery per il decimo anno consecutivo.

Il report mette in luce la dinamicità del mercato del backup e recovery, focalizzandosi sull’ampia gamma di workload e sulle competenze dei vendor operativi in questo segmento.

“Il backup e il recovery sono elementi fondamentali in un momento caratterizzato dal continuo incremento delle minacce e da superfici di attacco sempre più ampie”, ha dichiarato Sergio Feliziani, Country Manager Commvault Italia. “Riteniamo che Commvault sia nella posizione ottimale per indirizzare le necessità più critiche affrontate dai clienti nel loro percorso di trasformazione, come la difesa dal ransomware, la protezione dei dati in ambienti cloud, ibridi e on-premise, e il Backup-as-a-Service. Il nostro delivery model e la nostra leadership in ambito SaaS ci consentono di mettere a disposizione dei clienti una tecnologia innovativa, indipendentemente dalla loro modalità di utilizzo.”

Il report completo di Gartner è disponibile qui.