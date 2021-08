Gruppo Lutech: strategia e vision illustrate da Tullio Pirovano

A pochi giorni dal closing dell’accordo di acquisizione da parte del fondo Apax, Tullio Pirovano, Ceo del Gruppo Lutech, ha condiviso con tutti gli stakeholder aziendali visione e obiettivi per il prossimo futuro.

Apax, fondo primario di Private Equity con circa 60 miliardi di dollari di investimenti nei settori Tech, Services, Healthcare e Internet/Consumer, ha rilevato la quota di One Equity Partners nel Gruppo Lutech, raggiungendo il 100% dell’azionariato di una realtà italiana in forte espansione che in quattro anni ha triplicato l’EBITDA e ha concluso ben 15 operazioni di acquisizione, integrando alcune tra le più importanti realtà tecnologiche italiane.

Apax proseguirà insieme al management del Gruppo Lutech il percorso strategico di crescita organica e di M&A, in particolare in settori chiave per la crescita.

“È intenzione comune – afferma Tullio Pirovano, Ceo del Gruppo Lutech – proseguire nell’espansione in fattori chiave e di valore come i digital services, tra cui big data, intelligenza artificiale, digital customer engagement, in particolare Salesforce.com, IoT, cybersecurity, cloud e i managed services erogati dal nostro Services Operation Center (SOC). Grazie al supporto di Apax, siamo in grado di ipotizzare il raggiungimento di un miliardo di euro di ricavi, obiettivo che ci collocherebbe a pieno titolo tra i più importanti player It europei”.

Nel prossimo futuro il Gruppo Lutech guarda con particolare interesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) varato dal Governo, considerandolo non solo come un’enorme opportunità economica, ma anche come una concreta possibilità di giocare un ruolo da protagonisti nella ripartenza del nostro Paese.

“Se vogliamo usare una metafora sportiva – prosegue Pirovano -, da oggi ci troviamo a giocare in un campionato di livello superiore, più complesso e più sfidante, che affronteremo con la passione e la professionalità di tutti i nostri 2600 dipendenti. Le stesse caratteristiche che hanno permesso di superare indenni l’ultimo periodo che ha messo a dura prova tutta l’economia mondiale”.

Il Gruppo Lutech alza così l’asticella in termini di ambizioni e obiettivi. La strategia futura prevede, oltre ad una robusta crescita organica, anche operazioni di M&A finalizzate a rafforzare la già ampia presenza in 6 settori (finanza e assicurazioni, PA, telco & media, energy & utilities, manufacturing, fashion e retail) con particolare interesse per il manufacturing, la cyber security e il cloud.

È intenzione del gruppo, inoltre, sviluppare le attività locali, come quella di Cagliari, nuova sede dopo l’operazione di fusione di BeeToBit, per ampliare la presenza lungo la penisola e in determinate regioni europee. Oltre allo sviluppo di un’offerta tecnologica sempre in linea con le esigenze dei mercati di riferimento, il Gruppo Lutech intende amplificare l’apporto del proprio capitale umano, proseguendo nella ricerca e acquisizione di nuovi talenti anche nel Sud Italia, per esempio in Puglia, regione che si guarda con particolare interesse.

La prima dimostrazione concreta del nuovo corso del Gruppo Lutech è la decisione di trasferire la sede principale da Cologno Monzese a Cinisello Balsamo (MI) all’interno dell’area che già ospita il Service Operations Center e il Next Gen Security Operations Center. Una nuova sede, simbolo dell’inizio di un nuovo corso, che è stata progettata per permettere un rientro al lavoro in sicurezza, con nuove modalità di lavoro flessibile e smart.