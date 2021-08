Volta Trucks sceglie l’ERP Adaptive di QAD

QAD, fornitore di software e servizi aziendali flessibili basati sul cloud per le aziende manifatturiere internazionali, comunica che Volta Trucks, il produttore di veicoli commerciali interamente elettrici, implementerà l’ERP Adaptive di QAD e altre soluzioni Adaptive di QAD, tra cui EQMS (Enterprise Quality Management System), DynaSys DSCP (Digital Supply Chain Management), Sourcing e Supplier Management di QAD.

“Viviamo uno dei periodi più importanti e di grande trasformazione per l’industria automobilistica”, ha sottolineato Essa Al-Saleh, CEO di Volta Trucks. “Stiamo entrando in un mercato soggetto a una grande transizione che da un ecosistema di motori a combustione interna si sposta verso un sistema a zero emissioni, con veicoli a batteria che eserciteranno un ruolo rilevante. Questo crea per noi incredibili opportunità, poiché abbiamo sviluppato il primo veicolo commerciale al mondo di grandi dimensioni completamente elettrico, partendo da zero. Se da un lato dobbiamo essere agili nel nostro approccio, dall’altro è necessario disporre dei migliori sistemi e processi per poter continuare a raggiungere i nostri obiettivi. Eravamo alla ricerca di un partner che ci potesse aiutare nell’adottare rapidamente una soluzione scalabile per supportarci nelle nostre strategie, e lo abbiamo trovato in QAD”.

Volta Trucks ha sede a Stoccolma in Svezia, con uffici in Svezia, Francia e Regno Unito. È stata fondata nel 2017 per aiutare a ridurre l’inquinamento ambientale del settore dei trasporti e rendere gli ambienti del centro luoghi più sicuri e sostenibili per vivere e lavorare. Il primo veicolo dell’azienda, il Volta Zero, è il primo veicolo commerciale full electric da 16 tonnellate costruito appositamente per la consegna delle merci in centro città. L’azienda ha avviato le proprie attività inizialmente a Londra e Parigi, e recentemente ha confermato che si espanderà ulteriormente in altre città europee, così come in città nordamericane e asiatiche. Volta Trucks implementerà le soluzioni di QAD in tutte le sedi aziendali.

Volta Trucks prevede di ampliare il portfolio dei propri prodotti per offrire una gamma completa di veicoli commerciali full-electric da 7,5 a 19 tonnellate, ripensati e ri-progettati appositamente per supportare la riduzione dell’inquinamento ambientale nel comparto della logistica. Per supportare lo sviluppo di portfolio e volumi di fatturato, Volta Trucks aveva bisogno di soluzioni aziendali in grado di soddisfare le attuali esigenze di business, fornendo al contempo una base per l’espansione futura. La direzione si è messa alla ricerca di una soluzione basata sul cloud che presentasse le migliori best practice s del settore automobilistico, schemi di processo descrittivi, istruzioni di funzionamento e script di test. Dopo un esame completo di numerosi vendor sul mercato, Volta ha scelto QAD.

“La migrazione dai motori a combustione interna verso quelli elettrici è già iniziata e procede molto rapidamente”, ha commentato Charlie Eggerding, Senior Vice President, Automotive and Mobility di QAD. “Di tutti i cambiamenti che il settore automobilistico sta affrontando, la crescita esponenziale dei veicoli elettrici è la più radicale e, la scelta di un’azienda di veicoli elettrici leader come Volta Trucks, dimostra come la suite delle soluzioni di QAD, sia orientata a soddisfare le esigenze della nuova generazione dei produttori di automobili. QAD ha anni di esperienza e un’ampia gamma di clienti nell’industria automobilistica e il nostro approccio rapido, agile ed efficace alle implementazioni globali sta aiutando molte altre imprese ad adattarsi a questo modello di sviluppo emergente. Mentre il mercato automobilistico continua ad evolversi, QAD è impaziente di poter supportare le aziende innovative come Volta Trucks a rinnovarsi e ad avere successo”.