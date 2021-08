AWS: qual è il segreto per arrivare al successo?

Nella società globalizzata di oggi, il mondo è – letteralmente – a portata di mano.

Mai prima d’ora è stato così facile portare un’azienda al successo e attingere a nuovi mercati in tutto il mondo. Ma, naturalmente, ‘facile’ è un termine relativo. Ci sono ancora molte sfide lungo la strada. Vediamole con AWS.

Quando una base di clienti cresce fino a passare da centinaia a centinaia di migliaia, si iniziano a perdere le cose che una volta si sono date per scontate. Ad esempio, la capacità di reindirizzare rapidamente il proprio business e tenere il passo con le tendenze del mercato diventano molto più impegnativi. I costi operativi aumentano in modo esponenziale. E l’infrastruttura IT, una volta alla base del business, può iniziare a limitare la crescita del business stesso.

Che ci si stia espandendo in un nuovo mercato o che si stia cercando di portare un’azienda al successo, passare al cloud è un passo essenziale del proprio viaggio. Ci sono un certo numero di fornitori, ciascuno con i propri punti di forza, debolezze e reti di partner, che possono aiutare nel percorso di trasferimento – si rivela perciò vitale soppesare le proprie barriere per crescere e scegliere saggiamente.

Lavorare insieme

Quando due brand leader del cloud si uniscono in una partnership, è il momento in cui i clienti vedono soluzioni su misura che possono davvero accelerare i business.

Nel caso di AWS, abbiamo progettato insieme a VMware una soluzione chiamata VMware Cloud on AWS, che ha offerto grande valore ai clienti che cercano di scalare rapidamente e senza soluzione di continuità – al punto che è stato riconosciuto in un recente report di IDC.

Un servizio chiamato VMware Cloud on AWS è perfetto per le aziende che desiderano spostare o espandere rapidamente la propria infrastruttura IT, senza apportare modifiche alle proprie operazioni o alle proprie competenze interne.

Grazie ad applicazioni cloud, le aziende possono fornire accesso ai dipendenti ovunque e in qualsiasi momento. L’infrastruttura può essere scalata senza problemi con la crescita del business. E grazie ai costi contenuti della maggior parte dei cloud provider, i costi operativi possono essere immediatamente ridotti.

Nel migliore dei casi, le barriere tecniche all’innovazione vengono drasticamente ridotte. I miglioramenti software e la manutenzione sono curati dal fornitore di cloud, il che significa che non c’è bisogno di sprecare preziose risorse tecniche sulle attività di manutenzione. Significa anche che i clienti hanno accesso agli ultimi aggiornamenti man mano che vengono rilasciati, invece di aspettare mesi o anni per il loro prossimo ciclo di aggiornamento.

Cosa più importante, i clienti possono concentrare le loro risorse tecniche sulla modernizzazione delle loro applicazioni nel cloud, supportando un time-to-market più veloce di nuove innovazioni.

Sono partnership come questa, che forniscono accesso a un’ampia gamma di strumenti sviluppati dai partner e costruiti per rispondere a specifiche esigenze del mercato, e che danno veramente alle aziende tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere.

Difficoltà iniziali

Ci sono alcuni casi d’uso di come le aziende stiano attingendo a questi strumenti per espandere e far crescere il loro business.

Stagecoach, per esempio. Con sede nel Regno Unito, il noto fornitore di servizi di trasporto di autobus, treni e tram aveva bisogno di migliorare la propria scalabilità e agilità, elementi necessari per affrontare le sfide future nel campo dei trasporti.

Per costruire una base digitale più flessibile, Stagecoach ha trasformato il suo approccio all’IT, allontanandosi dalla proprietà e dalla gestione dell’hardware; e si è rivolto a VMware Cloud on AWS per ospitare alcune delle sue applicazioni più business-critical.

Poi c’è Osram Continental, un fornitore di sistemi di illuminazione automobilistica per il settore della mobilità con sede a Monaco. L’azienda ha utilizzato VMware Cloud per creare rapidamente un’infrastruttura IT completamente nuova e pronta all’uso.

In soli sei mesi il sistema era già operativo; grazie all’infrastruttura desktop virtuale, l’azienda ha potuto beneficiare di risparmio di tempo e costi, massima flessibilità e gestione centralizzata. Tutto ciò è stato cruciale per il successo di un’industria in transizione.

888 Holdings è un altro grande esempio. Con sede in Israele, l’azienda attiva nel settore del gioco d’azzardo aveva bisogno di creare un nuovo data center a Dublino che offrisse l’opportunità perfetta per rivalutare il proprio approccio alle infrastrutture IT. L’azienda si è rivolta a VMware Cloud per creare un ambiente sicuro e resiliente e garantire una scalabilità a livello internazionale con la flessibilità necessaria per supportare ulteriormente la propria crescita. Come molte altre aziende del mercato, il passaggio a VMware Cloud è stato progettato per offrire risparmi sui costi, rafforzare il disaster recovery e aumentare la capacità di innovazione; e per 888 Holdings, è stato un punto di svolta.

La partnership perfetta

Nel contesto competitivo odierno, le aziende non possono permettere che le infrastrutture limitino la loro crescita. Sia che vogliano accedere a nuovi mercati o semplicemente scalare le loro operazioni, il cloud consente loro di sbloccare eventuali intoppi per portare i business ad un livello successivo.

L’importanza del partenariato non può essere sottovalutata – e questo sottolinea davvero il ruolo cruciale della nostra rete di partner. Collaborando con i nostri clienti e partner, possiamo garantire che l’infrastruttura non intralci il ridimensionamento. E che l’unica barriera alla crescita sia l’immaginazione.