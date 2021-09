L’email security Avanan è di Check Point Software

Check Point Software Technologies ha acquisito Avanan, l’azienda di cloud e-mail e collaboration security in più rapida crescita.

Obiettivo di Check Point Software: garantire ai propri clienti un maggiore sicurezza in questi termini e a questi tool grazie ad Avanan, che fornisce il più alto livello di sicurezza per le e-mail e le suite di collaborazione SaaS ed è riconosciuta dai più importanti rating del settore come uno dei player più promettenti e in ascesa.

Con il 95% dei cyber-attacchi verso le reti aziendali causati da spear phishing, il panorama delle minacce e-mail nel cloud non è mai stato così ampio. La quantità di attacchi di phishing è raddoppiata nel 2020, con ogni utente di Microsoft Office 365 nel mondo attaccato almeno una volta. La pandemia e il passaggio al remote working continuano ad alimentare l’adozione di sistemi di cloud office e l’uso di altre collaboration suite, espandendo ancora di più l’esposizione degli utenti ai cyber-attacchi.

La migliore sicurezza email con le migliori capacità di cyber security

Stando a quanto reso noto dalla società, Avanan si integrerà nell’architettura di Check Point Infinity, che sarà l’unica soluzione unificata sul mercato per proteggere i dipendenti da remoto da tutti i file dannosi, gli URL pericolosi e il phishing via e-mail, suite di collaborazione, web, rete ed endpoint.

In particolare, la soluzione unificata ora permetterà alle organizzazioni di:

Modernizzare le soluzioni legacy (SEG) con l’e-mail security as a service e proteggere le e-mail in-cloud in meno di 5 minuti.

Fermare il 30% in più di e-mail infette rispetto a qualsiasi soluzione convenzionale di security delle e-mail con la migliore protezione dal malware e nessun impatto sulla produttività: prevenire gli attacchi di phishing e i file dannosi, eliminare i clic pericolosi con la URL protection e prevenire l’espansione dell’attacco prima che qualsiasi danno sia evidente con ila remediation post attacco.

Proteggere la perdita di dati e-mail con la soluzione più sicura e flessibile: i security admin dispongono di più azioni di risposta per proteggere i dati prima che lascino l’organizzazione.

Proteggere le collaboration suite SAAS come OneDrive, Google Drive, Teams, Share Point, Slack, Box e altre, da URL dannosi, file infetti e prevention della perdita di dati (DLP).

Fondata nel 2015, Avanan ha sviluppato una soluzione brevettata di application-programming interface (API) per fermare le minacce email prima di arrivare alla casella di posta, sia per le email interne che per quelle esterne utilizzando motori basati sull’AI. Con oltre 100 dipendenti, protegge più di 5000 clienti e oltre 2,5 milioni di caselle di posta. La soluzione si distribuisce in pochi minuti come un’app e si configura in pochi clic.

Integrando Avanan in Check Point Infinity, le organizzazioni saranno in grado di modernizzare le soluzioni legacy con l’email security as-a-service e di proteggere le email cloud e le suite di collaborazione dagli attacchi più sofisticati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gil Friedrich, CEO e co-fondatore di Avanan: «Con questa fusione combiniamo la migliore intelligenza artificiale di Avanan, che cattura i sofisticati attacchi via e-mail che sfuggono a tutti gli altri, con le impareggiabili capacità di sicurezza e l’intelligence sulle minacce di Check Point Software. Con l’organizzazione globale di Check Point Software, abbiamo intenzione di portare la nostra soluzione congiunta a tutte le organizzazioni, di tutte le dimensioni e aree geografiche, a chiunque abbia bisogno di una migliore sicurezza per la propria email e suite di collaborazione».