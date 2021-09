Oracle: formazione e certificazione gratuite per Oracle Cloud Infrastructure

La formazione su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e i test di certificazione OCI* saranno disponibili gratuitamente in tutto il mondo. La nuova iniziativa include l’intero programma di apprendimento OCI creato dagli esperti di Oracle per tutti i livelli di conoscenza e i vari ruoli IT. Grazie a questo programma si avrà accesso a tutti i corsi OCI, in versione online, on-demand e disponibili in 13 lingue. Oracle offre inoltre Oracle Autonomous Database e ulteriori 10 esami di certificazione gratuiti per un periodo di tempo limitato*.

Sempre più spesso le aziende scelgono di eseguire i propri carichi di lavoro mission-critical sull’infrastruttura cloud di Oracle (OCI), che ha la capacità di elaborare qualsiasi workload in cloud con tempi di migrazione più rapidi, costi operativi inferiori e maggiore sicurezza e disponibilità a livello globale. L’adozione di OCI da parte dei clienti continua a crescere; di pari passo Oracle ha incrementato gli investimenti in programmi che danno supporto ai clienti e favoriscono l’accesso a corsi di formazione sul cloud pertinenti e pratici per aiutare a ottenere il massimo dalle soluzioni Oracle Cloud.

Il nuovo programma di formazione di Oracle consente alle persone di acquisire preziose competenze in ambito cloud che possono essere applicate a qualsiasi settore, per migliorare la carriera professionale e il valore della propria competenza. La formazione e la certificazione gratuite aiutano anche a sostenere lo sviluppo di talenti che si occupano di IT e rendono più facile alle aziende acquisire o far crescere professionisti qualificati di cui hanno bisogno per innovare rapidamente.

“Durante la pandemia, il divario di competenze tecnologiche è aumentato ed è diventato più evidente a causa di una maggiore richiesta di conoscenze high-tech e cloud. Una situazione che si riferisce alle persone che vogliono migliorare la propria carriera e alle aziende che cercano professionisti qualificati”, ha affermato Damien Carey, senior vice president, Oracle University. “Con un percorso di formazione gratuita riguardante la tecnologia cloud, il settore che registra la crescita più rapida, Oracle oggi consente alle persone di sviluppare le competenze di cui hanno bisogno per avere una carriera di successo, e al contempo alle aziende clienti di massimizzare il valore del loro investimento in Oracle Cloud“.

Il nuovo programma di Oracle OCI prevede:

• Accesso all’intera offerta formativa online su OCI con corsi per tutti i livelli e ruoli, in 13 lingue,

• Laboratori pratici con Oracle Cloud free tier per consentire la pratica in un ambiente live,

• Percorsi di certificazione Oracle con corsi di preparazione, esami pratici, test e credenziali

• Sessioni live tenute da esperti Oracle che illustrano le best practice e danno feedback personalizzati

• Risorse per supportare chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro

In aggiunta a questi training, in Italia è possibile avvalersi anche di brevi “video-pillole” dedicate a OCI: una serie di semplici tutorial hands-on – di una decina di minuti ciascuno – su argomenti quali Analytics, AI, Storage, Networking, Developer services e molto altro ancora.



*OCI gratuito, Oracle Autonomous Database e 10 certificazioni disponibili esclusivamente tramite Oracle University fino al 31 dicembre 2021. Il training online gratuito OCI sarà sempre disponibile.