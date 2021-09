Sorint.Lab: nuovo sito e appuntamento con l’evento Download Innovation

Sorint.Lab è un’azienda con sede in provincia di Bergamo che da più di 35 anni affianca le aziende per aiutarle nel loro percorso verso l’innovazione offrendo consulenza, sviluppo e servizi in ambito Agile, DevOps, CI/CD, Cloud Adoption, Modern Application Development, Application Modernization, Next Generation IT Operations e Site Reliability Engineering.

Negli anni la società è cresciuta a ritmo incalzante, diventando una delle maggiori aziende di servizi IT nel panorama internazionale: ha sviluppato software open source, aperto nuove sedi in Europa e in America, soddisfatto le esigenze di servizi IT di prestigiose aziende internazionali, ogni volta investendo su persone, formazione continua e idee innovative, con un approccio flessibile e vendor independent.

“Stiamo assistendo ad un cambiamento epocale e vogliamo aiutare i nostri clienti, gli enti, le istituzioni e le comunità ad affrontarlo nel modo migliore, con servizi adeguati, le metodologie corrette, e le persone migliori, innovando il modo di creare tecnologie IT e di portarle agli utenti” spiega Luca Pedrazzini, Direttore generale di Sorint.lab. “Con questo approccio stiamo operando da pionieri anche in mercati esteri europei e negli USA.”

Per supportare questo continuo processo di crescita Sorint.Lab ha introdotto di recente nuovi servizi e tra le maggiori novità c’è anche il nuovo sito web creato per interpretare al meglio il presente tecnologico.

“Ci siamo resi conto del grande bisogno di formazione e informazione che accompagna la trasformazione digitale che sta attraversando il Paese” spiega Michele Caldara, Sales and Marketing Leader di Sorint.lab. “Per questo motivo abbiamo realizzato un nuovo sito che ci rappresenta meglio e riflette l’evoluzione e la crescita di Sorint.lab in questi anni. Oltre a presentare tutti i nostri servizi, contiene un’area di approfondimenti dedicata ai temi del DevOps, del Cloud e dello Sviluppo di Applicazioni. Questa sezione vuole essere un contributo alla formazione dei nostri clienti e di tutta la comunità IT.”

La formazione è un tema a cui l’azienda tiene molto e su cui sviluppa diverse iniziative. Dal 2018 realizza gratuitamente l’evento Download Innovation, che quest’anno si terrà dal 14 al 24 settembre, con un format virtuale inedito e al centro i temi dell’Innovazione, della Tecnologia e della Creatività.

“Continueremo a sviluppare il blog e il nostro sito e a rinnovarci continuamente per anticipare le esigenze dei servizi IT dei nostri clienti attuali e futuri” conclude Caldara.

“Come sempre puntiamo sulle capacità, la creatività e le competenze delle nostre persone. Restiamo indipendenti e basati su un’organizzazione agile, fattori che ci hanno permesso di entrare nell’ELITE Network di EuroNext e avere menzioni dalla Harvard Business Review” conclude Luca Pedrazzini.