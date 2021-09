Ambienti critici safe con il firewall ultra-rugged di Stormshield

Stormshield ha annunciato la disponibilità della sua nuova appliance Firewall & UTM, un firewall ultra-rugged (SNxr1200) specificamente progettato per l’installazione in veicoli (terrestri, marittimi, aerei) impiegati in ambienti critici. Con le sue alte prestazioni e il fattore forma ultra-robusto soddisfa i requisiti più rigorosi in termini di operatività in situazioni civili o militari impegnative.

Il firewall SNxr1200 soddisfa complessi requisiti di sicurezza rispondendo alle sfide più ardue degli ambienti critici. È stato sviluppato in conformità con diversi standard militari e possiede numerose certificazioni ambientali che ne permettono l’utilizzo in specifici contesti. Il dispositivo è in grado di funzionare a temperature estreme da -40° a +55 °C, sopporta un elevato tasso di umidità e non teme altitudini superiori ai 15.000 metri. Ciò significa che il firewall SNxr1200 è completamente conforme ai requisiti dell’aviazione, della marina e dell’esercito. L’involucro pressofuso e lavorato meccanicamente conferisce al dispositivo una robustezza ineguagliabile in tutte le circostanze.

Dotato della funzione di alta disponibilità (HA), questo firewall UTM garantisce un’ottimale continuità operativa. La comunicazione è protetta in particolare tramite VPN IPSec, un sistema di ispezione e prevenzione delle intrusioni (IPS & DPI) e un TPM (Trusted Platform Module) per la tutela di informazioni segrete. Questi meccanismi forniscono una protezione completa contro le fughe di dati o gli attacchi informatici.

Inoltre, l’SNrx1200 è conforme ai regolamenti standard ITAR (International Traffic in Arms Regulations) e la sua interfaccia di gestione alle norme europee EN55032 / EN 55035. Il SNrx1200 è anche certificato per tutte le applicazioni aeronautiche secondo DO-160G e per le applicazioni militari secondo MIL-STD-461F / MIL-STD-810G, una garanzia di fiducia e di qualità, nonché di sicurezza operativa e d’uso.