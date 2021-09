Palo Alto Networks introduce Prisma SASE

Prisma SASE è la nuova soluzione di Palo Alto Networks che riunisce Prisma Access e Prisma SD-WAN sotto forma di servizio integrato distribuito via cloud con la migliore sicurezza di rete del settore e connettività SD-WAN di prossima generazione per garantire che le aziende siano protette e produttive mentre lavorano in modo agile in ufficio, da casa e in mobilità. Forte di circa 2.500 clienti SASE, Palo Alto Networks introduce ulteriori innovazioni per Prisma SASE, tra cui SD-WAN con 5G integrato per accelerare le implementazioni SASE nelle filiali e Autonomous Digital Experience Management (ADEM) per fornire agli utenti una migliore user experience digitale indipendentemente dal loro luogo di lavoro.

Secondo il recente report State of Hybrid Workforce Security 2021, il 61% delle organizzazioni ha affrontato sfide complesse per fornire la protezione remota necessaria a chi opera da casa – accelerando l’esigenza critica di soluzioni SASE per migliorare sicurezza, connettività e produttività dei lavoratori ibridi.

“Il lavoro ibrido è qui per restare e le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione che consenta di proteggere l’accesso a tutte le applicazioni utilizzate dai dipendenti in rete, indipendentemente dalla loro posizione – remota, mobile o dall’ufficio,” sottolinea Anand Oswal, senior vice president of products, Firewall as a Platform di Palo Alto Networks. “Prisma SASE è un servizio cloud distribuito in modo esteso che fornisce la soluzione SASE più completa del settore, rendendo estremamente semplice per le aziende scalare e proteggere la loro forza lavoro ibrida e offrendo al contempo una user experience ottimale.”

Prisma SASE introdurrà nuove funzionalità, tra cui:

Nuovi SKU in bundle, che semplificano l’adozione di SASE per i clienti. Prisma SASE fa convergere Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Firewall as a Service (FWaaS) e SD-WAN in una singola soluzione.

che semplificano l’adozione di SASE per i clienti. Prisma SASE fa convergere Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB), Firewall as a Service (FWaaS) e SD-WAN in una singola soluzione. Nuova appliance SD-WAN con 5G integrato (ION 1200) , offre alle organizzazioni la possibilità di fornire connettività WAN 5G alle reti delle filiali come parte della soluzione Prisma SASE, compresa la possibilità di eseguire interfacce WAN 5G active/active per la ridondanza del carrier.

, offre alle organizzazioni la possibilità di fornire connettività WAN 5G alle reti delle filiali come parte della soluzione Prisma SASE, compresa la possibilità di eseguire interfacce WAN 5G active/active per la ridondanza del carrier. Nuove integrazioni CloudBlades che includono ServiceNow, Microsoft Teams e Zoom, per una migliore connettività di lavoro ibrido. CloudBlades è una piattaforma che fornisce alle organizzazioni la possibilità di integrare diversi servizi cloud nella soluzione Prisma SASE tramite API.

che includono ServiceNow, Microsoft Teams e Zoom, per una migliore connettività di lavoro ibrido. CloudBlades è una piattaforma che fornisce alle organizzazioni la possibilità di integrare diversi servizi cloud nella soluzione Prisma SASE tramite API. L’unico Autonomous Digital Experience Management SASE-nativo del settore , che fornisce una nuova esperienza digitale per tutti utenti e filiali su Prisma SD-WAN (introdotto in precedenza nel 2021 per gli utenti mobili su Prisma Access), e visibilità sulle prestazioni dell’infrastruttura cloud, delle applicazioni e monitoraggio del traffico utente.

, che fornisce una nuova esperienza digitale per tutti utenti e filiali su Prisma SD-WAN (introdotto in precedenza nel 2021 per gli utenti mobili su Prisma Access), e visibilità sulle prestazioni dell’infrastruttura cloud, delle applicazioni e monitoraggio del traffico utente. Cloud Secure Web Gateway integrato con workload di configurazione riprogettati, fornisce regole di sicurezza web molto semplici da stabilire, con raccomandazioni predefinite e valutazioni continue per soddisfare le esigenze di una forza lavoro ibrida.

“Le aziende stanno distribuendo attivamente applicazioni su data center, cloud pubblici e edge per chi lavora da casa, in azienda o da remoto. Questi ambienti altamente distribuiti sottolineano la necessità di una connettività sicura. La ricerca ESG ha segnalato che per le organizzazioni la priorità relativa alle reti nel 2021 è di garantire una soluzione di networking e sicurezza strettamente integrata,” afferma Bob Laliberte, senior analyst di ESG. “Prisma SASE di Palo Alto Networks consente di soddisfare tale requisito fornendo una soluzione di secure access service edge integrata e completa che combina sicurezza, networking e gestione dell’esperienza digitale, includendo la capacità di sfruttare la WAN wireless 5G active/active con ridondanza del carrier nella nuova appliance ION-1200, evidenziando così il suo ruolo di innovatore del settore”.