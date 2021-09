Salesforce + Slack: un quartier generale digitale per ogni azienda

Salesforce, specialista globale nel CRM, ha annunciato nuove funzionalità che integrano Slack e Salesforce. Ciò consente di introdurre innovazioni che migliorano la collaborazione non solo all’interno dell’azienda ma anche con partner, clienti e fornitori

“Non conta più dove svolgi il lavoro ma come lo svolgi e i risultati che consegui”, ha affermato Bret Taylor, Presidente e Direttore Operativo di Salesforce. “Ogni azienda ha bisogno di un quartier generale digitale per connettere dipendenti, clienti e partner e crescere in un mondo in cui è possibile lavorare da qualsiasi luogo. Aziende e organizzazioni di tutto il mondo costruiscono i loro quartier generali digitali su Salesforce e Slack in modo che possano lavorare meglio e crescere più velocemente”.

Dopo il lancio di agosto delle nuove integrazioni Slack per Sales, Service, Marketing e Analytics (Tableau), oggi Salesforce presenta integrazioni per la maggior parte dei suoi prodotti, tra cui Commerce, Experience, Platform, Trailhead, MuleSoft e Quip, e le soluzioni industry quali Sustainability, Corporate e Investment Banking, Healthcare e Life Sciences, Filantropia, Nonprofit e Education.

Viene lanciata anche una serie di nuove funzionalità Slack volte a fornire ai clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per prosperare in questa nuova era di lavoro digitale. Le clip sono un nuovo modo per creare e condividere facilmente audio, video e registrazioni dello schermo all’interno di qualsiasi canale o DM in Slack, consentendo alle persone di lavorare in modo più flessibile, secondo i propri tempi. GovSlack è una versione di Slack che soddisfa le più rigorose esigenze di sicurezza e conformità del governo degli Stati Uniti e delle agenzie con cui collabora. Infine, una serie di miglioramenti a Slack Connect rende più facile che mai creare e gestire connessioni, anche per clienti e partner che non utilizzano già Slack.

“Costruire il proprio quartier generale digitale significa investire nell’infrastruttura digitale che collega tutti all’interno dell’attività – clienti, partner, dipendenti e stakeholder, aiutandoli a trovare nuovi modi per innovare, collaborare e rimanere in contatto”, ha affermato Stewart Butterfield, CEO e Co-Fondatore di Slack. “La nuova soluzione offre anche a ogni azienda la possibilità di reinventarsi per rendere il lavoro più flessibile, inclusivo e produttivo. Non poteva esserci un momento storico più rilevante e avvincente per Salesforce e Slack per unirsi e aiutare ogni azienda ad avere successo nel nuovo mondo digitale”.

Quando le organizzazioni, con la pandemia, hanno iniziato a operare da remoto, hanno semplicemente tradotto la maggior parte della routine d’ufficio nel mondo virtuale. Oggi è chiaro che il luogo di lavoro non tornerà più com’era prima. 9 aziende su 10 stanno pianificando un modello ibrido pertanto le organizzazioni devono reinventare i processi e gli strumenti in ottica digital-first. Riunioni di persona, e-mail aziendali e viaggi di lavoro andranno ripensati.

Le innovazioni introdotte da Salesforce e Slack consentono a tutti di collaborare in modo sicuro su canali che uniscono team interni ed esterni e semplificano i flussi di lavoro basati sui dati CRM, offrendo un’unica fonte di verità per la propria attività e una visione affidabile e condivisa del cliente.

I clienti stanno costruendo i loro “Digital HQ” con Salesforce e Slack

Domino’s: “Domino’s ha una lunga storia di innovazione attraverso le consegne a domicilio, ed è importante per noi essere leader quando si tratta di consumer experience”, ha affermato Kelly Garcia, Chief Technology Officer di Domino’s. “Il potere congiunto di Salesforce e Slack ha aiutato Domino a rimanere efficiente, offrendo al contempo un’opzione di ordine unica per i clienti”.

Intuit: “La gestione delle finanze dovrebbe essere facile e semplice e l’esperienza, gli strumenti e le risorse con cui lavora Intuit sono fondamentali per aiutare i nostri clienti a raggiungere la loro visione di crescita”, ha affermato Gabrielle Dracopoulos, Head of Customer Success & Experience di Intuit. “Intuit ha sempre adottato nuove tecnologie alla ricerca di modi migliori per servire i nostri clienti. Insieme, Salesforce e Slack ci stanno aiutando a fornire rapidamente vantaggi ai clienti, creando fiducia e rendendo l’esperienza del cliente più significativa”.

Splunk: “Stiamo per trasformare il modo in cui Splunk risponde ai casi di assistenza clienti segnalati come incidenti da parte dei clienti. Salesforce ci sta aiutando ad automatizzare il modo in cui rispondiamo a questi incidenti con l’assistenza clienti, poiché miriamo a ridurre i tempi di risoluzione continuando a mitigare l’impatto sui nostri clienti il più rapidamente possibile”, ha affermato Crystal Christensen, VP Global Support di Splunk.

Insieme, Salesforce e Slack aiutano le organizzazioni a raggiungere il successo da qualsiasi luogo

Slack potenzia Salesforce Customer 360:

Chiudere le trattative più velocemente con Slack-First Sales: Slack-First Sales consente ai team di vendita di collaborare in tempo reale per concludere le trattative, più velocemente, da qualsiasi luogo. Con le deal room digitali, i venditori ora hanno la possibilità di accedere, aggiornare e condividere i record di Salesforce direttamente in Slack e le nuove modalità di notifica aiutano i team a rimanere aggiornati.

Accelerare la risoluzione dei casi con Slack-First Service: Slack-First Service consente ai team di assistenza di identificare e coinvolgere automaticamente gli esperti più idonei al caso. Le nuove funzionalità di swarming e di ricerca di esperti consentono ai team interfunzionali di collaborare su situazioni prioritarie per risolvere i casi dei clienti in modo più efficiente ed efficace.

Potenziare le campagne con Slack-First Marketing: Slack-First Marketing consente ai team di marketing e ai partner di agenzia di collaborare in uno spazio di lavoro digitale condiviso. Gli esperti di marketing possono ora accelerare la pianificazione del viaggio con Einstein Recommendations in Slack e l’automazione Pardot consente a tutti i reparti di collaborare su un’unica visione condivisa del cliente.

Aumentare le entrate con Slack-First Commerce: Slack-First Commerce aiuta i team ad acquisire una comprensione più profonda della propria attività, ad adattarsi alle tendenze in evoluzione e a entrare in contatto con i propri clienti e colleghi. Le nuove funzionalità di avviso consentono ai team di stare al passo con le tendenze del business e risolvere rapidamente i problemi relativi agli ordini.

Coinvolgere più clienti con le esperienze digitali Slack-First: Slack-First Digital Experiences aiuta le aziende a fornire rapidamente esperienze digitali personalizzate. Le nuove integrazioni CMS avvisano i team interni ed esterni quando vengono pubblicati nuovi contenuti per semplificare la comunicazione e coinvolgere rapidamente più clienti.

Creare e distribuire rapidamente app con la piattaforma Slack-First: la piattaforma Slack-First consente ad amministratori e sviluppatori di creare facilmente app con strumenti low-code che integrano i dati di qualsiasi sistema aziendale. Le nuove funzionalità consentono ai team di creare flussi di lavoro end-to-end che emergono da azioni e approvazioni tra dipendenti, partner e clienti direttamente in Slack.

Imparare con Slack-First Trailhead: Slack-First Trailhead potenzia l’apprendimento personalizzato direttamente in Slack. Con la nuova app Trailhead for Slack, i dipendenti possono lavorare e apprendere in un unico ambiente in Slack. Le raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale aiutano le persone a raggiungere i loro obiettivi di formazione e le organizzazioni a sviluppare e pianificare le competenze dei propri collaboratori.

Sfruttare la potenza dei dati con Slack-First Analytics: Slack-First Analytics offre ai team le informazioni di cui hanno bisogno proprio dove lavorano per prendere decisioni più intelligenti e rapide. Le nuove funzionalità di Einstein consentono ai team di fare previsioni basate sull’intelligenza artificiale e le notifiche aiutano i team a rimanere aggiornati su dati e tendenze rilevanti.

Connettere i dati da qualsiasi sistema con Slack-First MuleSoft: Slack-First MuleSoft integra più app aziendali direttamente in Slack, eliminando la necessità di cambiare contesto tra software e sistemi diversi. Le nuove funzionalità consentono agli utenti di connettere app e dati a Slack con Clic, non con il codice, e includono notifiche automatiche nei loro flussi di lavoro.

Semplificare la collaborazione con Slack-First Quip: Slack-First Quip consente ai team di vendita di lavorare insieme in un unico spazio di lavoro digitale attorno a un’unica vista del cliente. Ora i team di vendita possono inserire i documenti Quip direttamente in Slack, consentendo una collaborazione più semplice e un’esecuzione più rapida delle trattative.

Slack semplifica i flussi di lavoro per trasformare i settori:

Accelerare verso Net Zero con Slack-First Sustainability : Slack-First Sustainability consente alle aziende di collaborare in modo efficiente con i fornitori per ottenere report volti ad aiutare le aziende a ridurre le emissioni di CO2. I flussi di lavoro automatizzati e i questionari in Slack Connect semplificano la collaborazione aiutando le organizzazioni ad accelerare il percorso verso Net Zero Impact.

: Slack-First Sustainability consente alle aziende di collaborare in modo efficiente con i fornitori per ottenere report volti ad aiutare le aziende a ridurre le emissioni di CO2. I flussi di lavoro automatizzati e i questionari in Slack Connect semplificano la collaborazione aiutando le organizzazioni ad accelerare il percorso verso Net Zero Impact. Gestire le transazioni da qualsiasi luogo con Slack-First Banking : Slack-First Corporate e Investment Banking aiuta i professionisti del settore bancario a semplificare la comunicazione e a collaborare alle transazioni più velocemente da qualsiasi luogo. Le nuove funzionalità consentono di creare, condividere e collaborare sui dettagli del conto in un unico canale Slack.

: Slack-First Corporate e Investment Banking aiuta i professionisti del settore bancario a semplificare la comunicazione e a collaborare alle transazioni più velocemente da qualsiasi luogo. Le nuove funzionalità consentono di creare, condividere e collaborare sui dettagli del conto in un unico canale Slack. Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti con Slack-First Healthcare e Life Sciences : Slack-First Healthcare e Life Sciences gestiscono perfettamente il coinvolgimento dei dipendenti su un’unica piattaforma integrata. Ora i team possono semplificare la condivisione delle conoscenze con canali di onboarding, bot e avvisi dedicati con risorse essenziali per migliorare la produttività.

: Slack-First Healthcare e Life Sciences gestiscono perfettamente il coinvolgimento dei dipendenti su un’unica piattaforma integrata. Ora i team possono semplificare la condivisione delle conoscenze con canali di onboarding, bot e avvisi dedicati con risorse essenziali per migliorare la produttività. Supportare i progetti sociali con Slack-First Philanthropy : Slack-First Philanthropy fa sentire più coinvolti i dipendenti nei progetti sociali a cui tengono. Nuove funzionalità consentono ai dipendenti di donare, fare volontariato e condividere la propria attività con i colleghi direttamente in Slack, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti e l’impatto sulla comunità.

: Slack-First Philanthropy fa sentire più coinvolti i dipendenti nei progetti sociali a cui tengono. Nuove funzionalità consentono ai dipendenti di donare, fare volontariato e condividere la propria attività con i colleghi direttamente in Slack, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti e l’impatto sulla comunità. Massimizzare l’impatto con Slack-First Nonprofit : Slack-First Nonprofit offre alle organizzazioni no-profit un’unica piattaforma su cui collaborare e supportare la propria comunità. Ora i manager possono condividere informazioni con i partner interni ed esterni in Slack per semplificare la comunicazione sui casi dei clienti e le sintesi giornaliere forniscono aggiornamenti automatici per aiutare i clienti a progredire verso i loro obiettivi.

: Slack-First Nonprofit offre alle organizzazioni no-profit un’unica piattaforma su cui collaborare e supportare la propria comunità. Ora i manager possono condividere informazioni con i partner interni ed esterni in Slack per semplificare la comunicazione sui casi dei clienti e le sintesi giornaliere forniscono aggiornamenti automatici per aiutare i clienti a progredire verso i loro obiettivi. Organizzare un campus digitale con Slack-First Education: Slack-First Education aiuta le istituzioni a creare un campus connesso e garantisce che docenti, personale, studenti e membri rimangano allineati. Con l’app Student Success Alerts for Slack, la facoltà può informare rapidamente i consulenti delle preoccupazioni degli studenti, assicurando che ricevano un accesso rapido ed equo al supporto di cui hanno bisogno.

Le innovazioni dei prodotti Slack semplificano la comunicazione con chiunque: