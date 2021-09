NetWitness mette Massimo Vulpiani a capo delle vendite in EMEA

NetWitness, parte di RSA Security, ha annunciato una promozione chiave all’interno della sua organizzazione di vendita nella regione EMEA con la nomina a Head of EMEA Sales di Massimo Vulpiani, veterano di lunga data nel settore della sicurezza.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Dave Govan, Chief Revenue Officer di NetWitness: «Sono davvero entusiasta di annunciare la promozione e l’ampliamento del ruolo di Massimo. Massimo ha una vasta esperienza nel nostro settore e comprende appieno le esigenze dei nostri clienti enterprise e dei nostri partner di canale strategici che si avvalgono della nostra tecnologia e dei nostri servizi per fronteggiare le più elevate criticità di cybersecurity negli ambiti di incident e threat detection e response per il cloud, network, SIEM, endpoint e IoT. Le minacce sono in continua evoluzione così come le nostre offerte e Massimo avrà il compito fondamentale di mantenere e rinforzare le partnership attuali e di svilupparne di nuove».

Vulpiani ha un ruolo chiave in RSA da oltre 20 anni

Massimo Vulpiani ha ricoperto posizioni di leadership in RSA come Country Manager Italia e Regional Director South Europe contribuendo a una crescita del business a doppia cifra (+25%) nei tre anni di leadership europea. Ha, inoltre, guidato il business NetWitness in Sud Europa, a seguito della riconfigurazione di RSA in business unit. Prima di RSA, ha ricoperto ruoli di responsabilità presso il Joint Research Center della Commissione Europea, Computer Associates e Symantec. Vulpiani ha conseguito una laurea in Informatica con indirizzo in System e Network Management all’Università degli Studi di Milano, ha studiato Economia e Finanza alla SDA Bocconi e ha seguito un percorso di studi in direzione aziendale e finanza alla IMD Business School.

Come riferito dallo stesso manager: «Sono onorato ed estremamente motivato nell’intraprendere questo nuovo percorso. Affiancare le aziende e aiutarle a individuare la migliore strategia di cybersecurity con le soluzioni di Threat Detection e Response Capabilities di NetWitness è molto sfidante. Le minacce crescono in numero e complessità ogni giorno: è fondamentale che i team di sicurezza dispongano della visibilità e delle capacità di analisi necessarie per intraprendere azioni rapide per mitigare l’impatto degli attacchi informatici».