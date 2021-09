Employee Center: ServiceNow è sempre più nel segno di Teams

ServiceNow ha presentato una nuova app collaborativa per Employee Center che si integra con Microsoft Teams e offre ai dipendenti esperienze semplificate nell’ambiente di lavoro ibrido.

Nel momento in cui continuano a svilupparsi nuovi modi di lavorare, ServiceNow ha, dunque, annunciato l’espansione della partnership strategica con Microsoft attraverso maggiori investimenti nell’innovazione congiunta e negli sforzi di go-to-market attraverso i workflow ServiceNow e Teams.

Nello specifico, ServiceNow Employee Center sarà disponibile come app collaborativa che può essere incorporata direttamente in Teams. Le app collaborative sono una nuova tipologia di app di Teams che stanno emergendo all’interno di chat, canali e riunioni. Employee Center fornisce ai dipendenti un portale unificato per trovare informazioni, ottenere assistenza tra i reparti inclusi IT, risorse umane, approvvigionamento, legale e richiedere i servizi di cui si ha bisogno.

Attraverso l’app Teams, i dipendenti possono accedere al portale direttamente dal flusso del proprio lavoro.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jared Spataro, corporate vice president of Modern Work di Microsoft: «Con oltre 250 milioni di utenti attivi al mese, Teams è diventato fondamentale per i dipendenti di tutto il mondo nelle attività di lavoro ibrido. L’annuncio di oggi si basa sulla relazione di lunga data che abbiamo con ServiceNow e unisce la potenza di Teams con ServiceNow per sviluppare un’app collaborativa che aiuti i clienti e la loro forza lavoro a comunicare, collaborare e innovare nel modo più efficiente».

Per Blake McConnell, senior vice president of Employee Workflow Products di ServiceNow: «I dipendenti non stanno tornando ai vecchi modi di lavorare, per questo i datori di lavoro devono fornire i workflow digitali e gli strumenti di collaborazione per permettere loro di essere produttivi in ​​qualsiasi ambiente, che sia completamente remoto o in ufficio. Incorporando ServiceNow Employee Center in Microsoft Teams, miglioriamo l’esperienza dei dipendenti a prescindere da dove lavorano. I dipendenti possono così agire in base alle informazioni giuste al momento giusto, all’interno degli strumenti che stanno già utilizzando. È fondamentale aiutare i dipendenti a trovare un migliore equilibrio e mantenerli creativi, produttivi e coinvolti».