Parte oggi il TIBCO NOW 2021, Limitless

TIBCO Software ha annunciato un incredibile parterre di oratori e di clienti, che prenderanno posto sul palcoscenico virtuale di TIBCO NOW 2021, dal 27 al 30 settembre 2021. L’esperienza digitale di quest’anno comprenderà un evento principale gratuito, di due giorni; un’agenda fitta di speaker keynote; sessioni parallele premium di un giorno; moltissime opportunità per ottenere certificazioni.

I clienti di TIBCO dimostrano continuamente il potere illimitato degli insight quando considerano i dati come motore dell’innovazione. Il tema di quest’anno, “Limitless” (senza limiti) mostra come i progressi sui dati continuino ad accelerare, con contenuti originali destinati a manager del business, analisti dei dati, data scientist, esperti di business intelligence e chiunque all’interno di un’azienda sia coinvolto dai o utilizzi attivamente i dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dan Streetman, chief executive officer di TIBCO: «Oggi qualsiasi organizzazione moderna opera attraverso i dati e la nostra capacità di fornire insight approfonditi a partire da dati in tempo reale è davvero illimitata. Durante TIBCO NOW, saremo lieti di condividere il racconto di come aziende leader di tutto il mondo stiano collegandosi, strutturando e utilizzando i dati per spingere l’innovazione e assumere decisioni più veloci e più smart».

TIBCO NOW 2021 ospiterà thought leader da tutto il mondo, in rappresentanza di molti settori di mercato, tra i quali:

Dr. Jennifer Doudna, una biochimica dell’Università della California a Berkeley, nonché vincitrice del Premio Nobel come co-inventrice della Tecnologia CRISPR, che parlerà del ruolo dei dati nella scienza medica e di come la sua tecnologia genomica CRISPR-Cas9 ha cambiato per sempre la ricerca in ambito umano e in agricoltura;

Michael Lewis, giornalista finanziario, autore best-seller del New York Times e commentatore social di primo piano, che offrirà prospettive su un sistema di valori, in costante cambiamento, che guida i mercati economici, il panorama politico e le regole culturali;

Dr. Jill Seubert, una navigatrice interplanetaria e primaria esperta di astrodinamica, estimation theory e navigazione nello spazio profondo, che condurrà i partecipanti attraverso i progressi tecnologici che sono alla base della prossima generazione di esplorazioni dello spazio profondo;

Ngiam Kee Yuan, Professore Associato, chief technology officer di gruppo al National University Health System, che condividerà insight sulla ricerca relativa all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni sul futuro dell’assistenza sanitaria.

L’evento ospiterà 20 sessioni di presentazione dei clienti provenienti da aziende di prestigio come New Balance, GM Financial, Autostrade per l’Italia e Change Healthcare.

Inoltre, i manager TIBCO stimoleranno la discussione sul ruolo dei dati al centro del dibattito digitale – come essi stanno guidando le customer experience e rimodellando tutti i mercati. Tra gli oratori ci saranno Dan Streetman, chief executive officer; Rani Johnson, chief information officer; Matt Quinn, chief operating officer; Nelson Petracek, chief technology officer e Fred Studer, chief marketing officer.

TIBCO NOW 2021 offre un evento virtuale principale gratuito di due giorni, con tre percorsi premium focalizzati sui prodotti: Connect, Unify e Predict. Questi percorsi parlano dell’importanza dell’integrazione e della gestione delle API, degli eventi e della messaggistica, master data management, visual analytics e del futuro dell’enterprise data-driven (guidata dai dati).