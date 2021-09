Kyriba sblocca l’innovazione fintech per i CFO

Kyriba, specialista globale nelle soluzioni finanziarie e IT basate su cloud, ha annunciato il lancio della sua piattaforma con API aperte, volta a consentire l’implementazione di soluzioni tecnologiche componibili per CFO, CIO e tesorieri, e accelerare le innovazioni finanziarie di nuova generazione.

La piattaforma con API aperte di Kyriba semplifica la creazione e la connettività di nuove applicazioni per la rete di riferimento dell’azienda, che collega 1000 banche, gestisce oltre un milione di conti bancari ed elabora oltre 200 milioni di pagamenti per un valore di 15 trilioni di dollari all’anno.

La piattaforma con API aperte è accessibile tramite il Portale per sviluppatori lanciato di recente da Kyriba, che collega gli sviluppatori fintech agli oltre 2000 clienti aziendali di Kyriba in tutto il mondo, che hanno integrato Kyriba nei propri processi di tesoreria, nei sistemi di pagamento aziendali e nelle piattaforme ERP.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Boris Lipiainen, CTO di Kyriba: «La piattaforma con API aperte di Kyriba sbloccherà radicalmente l’innovazione fintech per i CFO delle aziende e le loro controparti rappresentate dai CIO. Oltre a semplificare e accelerare la connettività bancaria ed ERP, gli sviluppatori fintech porteranno nuove applicazioni nella rete Kyriba e potenzieranno le tecnologie finanziarie di nuova generazione».

Le API stanno trasformando il modo in cui Finanza e IT consumano e integrano i dati, e rappresentano la via d’accesso per fornire servizi in tempo reale, intelligenza artificiale e soluzioni di finanza digitale componibili per CFO e CIO.

Secondo la ricerca condotta da Gartner, “si prevede che entro il 2024, il 50% dei responsabili di applicazioni finanziarie integrerà un approccio componibile al sistema di gestione finanziaria per la selezione delle soluzioni. Gartner definisce componibile un’architettura in cui possono essere composte e ricomposte applicazioni altamente modulari per fornire capacità e risultati che tengono il passo del ritmo rapido del cambiamento aziendale”

Per Félix Grévy, VP di API aperte e connettività di Kyriba: «La piattaforma con API aperte di Kyriba libera i team IT interni dalla necessità di sviluppare un mosaico di interfacce personalizzate e bot RPA per soddisfare la crescente domanda di iperautomazione. La nostra piattaforma consente ai clienti Kyriba e alla nostra rete di partner di sviluppo di accelerare l’innovazione di prodotto e fornire soluzioni tecnologiche componibili per eliminare le frodi, mitigare i rischi e ottimizzare la liquidità aziendale».