Quanto è importante il digital marketing per le imprese

La trasformazione digitale è una sfida che mette, almeno sulla carta, tutte le piccole e medie imprese sullo stesso piano. Ci sono risorse che possono utilizzare tutti per promuoversi e arricchire il proprio portafoglio clienti: bisogna essere però capaci di adottare le giuste strategie di marketing digitale, che una buona agenzia SEO potrà fornire al cliente che vuole davvero potenziare i propri lead e incrementare in modo sensibile la vendita di servizi e prodotti.

Cos’è il digital marketing

Il marketing digitale permette di monitorare aspetti fondamentali del proprio sito web, come numero di conversioni, contenuti che funzionano o che non performano come dovrebbero, numero di utenti che visitano le proprie pagine. Sono dei dati fondamentali che permettono di capire se il business online funziona o bisogna apportare delle modifiche per rendere più efficace la presenza della propria piccola impresa sul web e vendere più dei competitor.

Avere un sito web performante e una presenza efficace sui social network (Facebook e Instagram su tutti) è indispensabile, ma si tratta solo di un punto di partenza. Il motivo è piuttosto chiaro: tutte le PMI hanno almeno una pagina Facebook con la quale aggiornano – in modo più o meno corretto – i propri (potenziali) clienti. Ecco perché per emergere e raggiungere con più efficacia gli utenti e quindi riuscire a vendere il proprio servizio, bisogna usare della strategie di digital marketing più ficcanti o sfruttare meglio quelle utilizzate da tutti, affidandosi a una agenzia SEO competente.

Il marketing digitale non è secondario

C’è un grosso problema di fondo che accomuna molti imprenditori, ossia quello di vedere il marketing digitale come un contorno, una strategia accessoria e non primaria, che non potrà mai soppiantare i mezzi tradizionali di pubblicità e promozione. Si tratta di un modo di pensare anacronistico e controproducente. È palese infatti che il digital marketing sia, al giorno d’oggi, forse lo strumenti principale per far crescere il brand awareness di un’impresa, così come potenziare il percorso d’acquisto che conduce il potenziale cliente ad approcciarsi al servizio o al prodotto proposto prima di arrivare all’acquisto vero e proprio.

L’obiettivo finale è (quasi) sempre lo stesso, incrementare il numero di clienti. Il digital marketing, a differenza di quello tradizionale, sfrutta le tecnologie e i media digitali. La presenza online di una impresa deve combinare un sito web, un’eventuale app ottimizzata per dispositivi mobili e una presenza forte e ragionata sui social media, Facebook e Instagram su tutti. Servono creatività e competenza, non si può improvvisare: per questo affidarsi a una agenzia SEO permette di mettere a punto la strategia più corretta e performante.

Occorre una precisazione: il marketing digitale non deve essere visto come una panacea. Anche se fatto a regola d’arte, infatti, per promuovere un’impresa è fondamentale affiancarlo anche ad altri tipi di promozione, quelli tradizionali a cui tanti preferiscono affidarsi (spot pubblicitari, inserzioni su giornali e quotidiani). Come per molte circostanze, il giusto mezzo è la soluzione migliore. Il digital marketing, però, ha un vantaggio, a ben vedere non certo insignificante. Un buon consulente SEO, infatti, è in grado di misurare le attività effettuate sul web e valutare in modo preciso e puntuale ciò che va e ciò che deve essere corretto in una strategia di promozione digital.

Come funziona il marketing digitale

Ma come funziona il marketing digitale? Per spiegarlo non basterebbe un trattato, per questo, in questo contesto, ci limitiamo a evidenziare il processo (le fasi) che permette ad una PMI di rafforzare la propria presenza sul web e ottenere dei benefici in termini di vendite mettendo a punto una precisa strategia di marketing digitale.

Le fasi del digital marketing prevedono: