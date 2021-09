Dell Technologies verso l’Autonomous Operations

Dell Technologies ha annunciato di aver sviluppato un framework per l’Autonomous Operations per supportare le organizzazioni a diventare sempre più digitali, scalando la gestione dei dati che oggi non risiedono più solo nel data center, ma anche nell’edge, nei cloud pubblici e privati e nei data center dei provider.

Suddiviso in 5 livelli sulla base delle diverse esigenze del cliente e del suo grado di digitalizzazione, il framework per l’Autonomous Operations di Dell Technologies è pensato per rispondere all’esigenza sempre più sentita dai dipartimenti IT di trovare il modo di gestire, archiviare e proteggere i dati, ricavandone insights significativi per il business della propria organizzazione, rapidamente e su larga scala.

Con le AIOps-driven autonomous operations come parte della strategia IT, si ottiene un accesso più granulare ai dati operativi e la capacità di agire su di essi attraverso l’automazione a livello di infrastruttura. Ciò consente al team IT di concentrarsi su attività a maggior valore, come le verifiche di sicurezza, lo sviluppo di nuove app aziendali o sulla capacità di rispondere e supportare nuove opportunità di business.

Ad accelerare i flussi di lavoro quotidiani ci pensa CloudIQ

Uno dei building block su cui si basa il modello presentato è costituito da Dell EMC CloudIQ, un’applicazione AIOps cloud based che utilizza il machine learning e l’analisi predittiva per individuare i problemi molto prima che possano avere un serio impatto sull’azienda. Questo software intelligente semplifica l’infrastruttura Dell EMC, accelerando i flussi di lavoro quotidiani di chi amministra l’IT e il tempo medio di risoluzione e gestione delle basi dati.

Con il nuovo supporto per i server PowerEdge e per i dispositivi di rete PowerSwitch annunciato oggi, CloudIQ copre l’intero portfolio Dell EMC: infrastruttura iperconvergente/convergente, computing, storage, networking e data protection. L’aggiunta del supporto per PowerEdge e PowerSwitch riduce il rischio IT e migliora la produttività attraverso il consolidamento in un’unica vista di più console OpenManage Enterprise per i server PowerEdge e in modo proattivo tutto il networking PowerSwitch.

Ciò significa che i team di lavoro dedicati alle Ops adesso possono contare su un’unica interfaccia utente e una singola fonte di notifiche e azioni raccomandate, report in real-time e analisi guidate da AL/ML per tutti i sistemi Dell in tutte le sedi. CloudIQ garantisce e supervisiona anche la data protection nei public cloud e nello storage-as-a-Service come componente chiave di Dell Technologies APEX Console e con APEX Data Storage Services.

Autonomous Operations, migliori risultati nel data center dei clienti

L’intelligenza combinata di CloudIQ e del portfolio Dell EMC infrastructure supporta fino al livello 3 del modello operativo per un numero considerevole e crescente di casi d’uso.

Secondo un recente survey condotta tra gli utenti, CloudIQ accelera il time-to-resolution dei problemi dell’infrastruttura da 2x a 10×11. CloudIQ può fornire un’efficienza ancora maggiore integrando AIOps intelligent insight con applicazioni IT di terze parti, utilizzando interfacce applicative (API) standard del settore come Webhook e REST API. Questo porta a maggiori livelli di automazione integrando i dati di CloudIQ e la risoluzione consigliata con strumenti come ServiceNow, Slack, Microsoft Teams, Ansible e vRealize.

Dell Technologies è impegnata da decenni nel fornire software per semplificare radicalmente l’ambiente IT. Il suo impegno per l’automazione attraverso un’innovazione software le ha permesso di raggiungere livelli di servizio che difficilmente trovano rivali, come l’uptime del 99,9999% offerto dalla infrastruttura iperconvergente Dell EMC VxRail2, il risparmio di tempo dell’85% per le attività amministrative con i server PowerEdge3, un risparmio di tempo fino al 98% per mantenere un ambiente di storage ad alta disponibilità con PowerStore4 e la possibilità di automatizzare fino al 99% delle attività di configurazione della rete con PowerSwitch5.

Questo impegno nel mondo dell’Autonomous Operations si traduce in risultati migliori nel data center dei clienti e nel portfolio APEX as-a-Service.