Cloud security: nuovi benchmark di prestazioni da Netskope

Netskope ha annunciato SLA (service level agreement) rivoluzionari per l’analisi del traffico in ambito cloud security. Applicabili sia alle transazioni TLS decrittografate sia alle transazioni web in chiaro, questi SLA si basano sui livelli di servizio per disponibilità e uptime del 99.999% precedentemente lanciati da Netskope e garantiscono che i clienti che usano Netskope Security Cloud godano di prestazioni di rete a livelli di velocità e affidabilità mai sperimentati con altri vendor.

Una vera architettura SASE (Secure Access Service Edge) deve essere veloce, resiliente e ad alta disponibilità, con bassa latenza per il traffico di utenti o filiali, combinata con il peering diretto verso il Web, il cloud e le app SaaS che interessano tutte le aziende. In qualità di piattaforma SASE leader validata dagli analisti, Netskope offre una serie di servizi di Cloud Security erogati dalla rete NewEdge, che vanta diverse sedi in tutto il mondo con elevata capacità di calcolo per l’analisi del traffico di sicurezza.

Gli SLA di Netskope riguardano i servizi in linea tra cui firewall-as-a-service (FWaaS), Next-Generation Secure Web Gateway (NG-SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) e Zero Trust Network Access (ZTNA), fornendo garanzie critiche per i clienti.

I nuovi SLA sulla latenza di elaborazione del traffico includono:

Lo SLA migliore del settore per il traffico su cui non sono applicate funzioni di decrittografia (traffico in chiaro): meno di 10 millisecondi (ms) di latenza per le transazioni che attraversano NewEdge (pari a solo un decimo del tempo necessario per un battito di ciglia): 10 volte meglio degli SLA pubblicati dei concorrenti diretti. La misurazione degli SLA di Netskope tiene conto anche del tempo di andata e ritorno completo per il traffico e non del calcolo relativo all’elaborazione unidirezionale dei pacchetti tipicamente fornito da vendor fornitori di firewall.

Il primo SLA del settore per il traffico su cui sono applicate funzioni di decrittografia: Netskope lancia il primo SLA del settore con meno di 50 ms di latenza per l’elaborazione del traffico cifrato, un impegno senza precedenti, che riflette il fatto che la stragrande maggioranza del traffico web, cloud pubblico e SaaS è ormai crittografato.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jason Hofmann, VP, Platform Architecture and Services di Netskope: «Con circa il 90% di tutto il traffico aziendale che ora è crittografato, gli SLA che favoriscono fortemente il traffico in chiaro offrono poca rilevanza e non rispecchiano il mondo reale. Tutte le organizzazioni in un percorso SASE necessitano di un’infrastruttura di rete affidabile e ad alte prestazioni per proteggere i dati nel cloud e garantire la velocità necessaria al business in movimento. Trovano queste garanzie nel Netskope Security Cloud, alimentato da NewEdge, e nel nostro impegno documentato per il loro successo e la loro resilienza».