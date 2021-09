Sicurezza di rete: le sfide da affrontare

Sul tema della sicurezza di rete, Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza cloud enabled, ha reso disponibili i principali risultati di una ricerca, “The state of network security in 2021”, realizzata intervistando 750 decisori IT con responsabilità su networking, cloud pubblico e sicurezza per raccogliere i loro punti di vista su temi quali l’adozione del cloud, il lavoro da casa, la sicurezza e altri aspetti legati alla cyber security.

Globalmente, la ricerca indica che le violazioni della rete, gli attacchi ransomware e i rischi connessi al lavoro remoto evidenziano la necessità dell’adozione di tecnologie SASE cloud native.

Sicurezza di rete: le osservazioni più significative



L’81% degli intervistati afferma che la propria organizzazione è stata vittima lo scorso anno di una violazione della sicurezza.

Le aziende il cui personale lavora prevalentemente da casa hanno avuto un tasso di violazioni della rete (85%) significativamente più alto delle aziende il cui personale lavora prevalentemente in ufficio (65%).

Il 74% degli intervistati rivela che la propria azienda è stata vittima di almeno un attacco ransomware nel corso dell’ultimo anno.

In media, solo il 14% dei dipendenti delle aziende intervistate lavora sempre in ufficio.

Il 97% degli intervistati che utilizza dispositivi assegnati dall’azienda, una volta a casa condivide la connessione a Internet con altri membri della famiglia e quindi il rischio di violazioni permane.

Il 73% delle aziende che sono utilizzatrici solo di app in cloud ha già implementato soluzioni SD-WAN, rispetto al 37% di quelle che hanno solo alcune app nel cloud pubblico.

Il 68% delle aziende con tutte le app nel cloud pubblico ha implementato soluzioni ZTNA (Zero Trust Network Access), contro il 38% di quelle che hanno solo alcune app nel cloud pubblico.

In media, ogni organizzazione utilizza 31 app SaaS (Software as a Service).

In media, gli intervistati affermano che il 64% del loro traffico è diretto verso fornitori di cloud pubblico.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tim Jefferson, SVP, Engineering for Data, Networks and Application Security di Barracuda: «Le organizzazioni stanno osservando un alto livello di attacchi alle reti e nella fase di adattamento al nuovo modello di lavoro ibrido devono affrontare le difficoltà legate a connettività e sicurezza. Ma le aziende stanno realizzando che il passaggio alle applicazioni SaaS e al cloud pubblico migliora sia l’esperienza dell’utente sia la sicurezza e per questo iniziano ad adottare le tecnologie SASE».