Webgate400: Innovazione e accessibilità per le tue applicazioni RPG

Tante aziende italiane hanno negli anni investito nell'affidabilità della piattaforma IBM i, una garanzia universalmente riconosciuta. Webgate400 è dedicato a queste realtà perché consente un vero salto di qualità alle soluzioni e agli investimenti in questa piattaforma, annullando il gap tra le tradizionali interfacce 5250 e la responsività caratteristica dell'universo web. Sirio informatica e sistemi SpA propone per martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 10.30 alle 12.00 un webinar gratuito per scoprire come trasformare i tuoi programmi RPG in applicazioni web evolute.

Con Webgate400 le tue applicazioni IBM i acquisiranno il front-end e le funzionalità indispensabili per ottimizzare la produttività degli utenti di oggi davanti alle crescenti sfide dei mercati.

Cosa ti offre Webgate400:

Conversione automatica delle interfacce RPG, senza alcuna necessità di intervenire sul codice

Perfezionamento in pochi click dei layout per creare la videata perfetta

Integrazione delle funzionalità innovative degli strumenti mobile per una user experience rivoluzionata sempre e ovunque

Arricchimento delle applicazioni gestionali lavorando sul front-end e portando componenti innovative per cogliere le opportunità offerte dal web

Fruibilità delle applicazioni da transazionale a navigabile per navigare tra i vari programmi senza dover inserire nuovamente i parametri o utilizzare il menu.

Nel corso del webinar presenteremo la facilità d’uso e l’immediatezza della modernizzazione targata Webgate400.

Partecipa al webinar; toccherai con mano potenzialità prima impensabili.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita direttamente dal vostro pc.

Il giorno dell’evento, qualche minuto prima dell’inizio, gli iscritti riceveranno via email il link per partecipare alla sessione web.

La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di respingere eventuali richieste di partecipazione non in target o in caso di form non compilati chiaramente.

