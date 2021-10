Il supporto in chiave moderna secondo Dell Technologies

In tema di supporto tecnico una premessa è d’obbligo. Nell’attuale contesto del “do anything from anywhere”, il PC non rappresenta più un semplice strumento: i dipendenti lo utilizzano come gateway per la collaborazione e la produttività e qualsiasi sua interruzione operativa arreca un danno, in particolare alla bottom line.

Nuovi servizi di supporto e soluzioni in ambito sicurezza di Dell Technologies migliorano il modo in cui i responsabili IT possono erogare ai propri dipendenti una “esperienza PC” moderna, intelligente e sicura. Le funzionalità aggiunte a ProSupport Suite per PC fanno leva su intelligenza artificiale e un approccio always-on per rendere il supporto IT ancora più semplice e personalizzato. Nuove proposte dedicate alla protezione degli endpoint rafforzano i PC più sicuri del settore con capacità di verifica e protezione aggiuntive al di sotto del livello del sistema operativo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Patrick Moorhead, fondatore e chief analyst di Moor Insights & Strategy: «Se i PC non sono produttivi, gli stessi dipendenti non possono esserlo. I servizi di supporto e le soluzioni in ambito sicurezza devono evolvere di pari passo con l’utilizzo che i dipendenti fanno dello strumento e essere in grado di prevenire le minacce. Dell Technologies sta evolvendo nella giusta direzione con proposte uniche di mercato, progettate con uno sguardo a futuro».

ProSupport Suite per PC personalizza il supporto IT

Secondo una recente ricerca di Forrester Consulting, il 70% delle aziende prevede di incrementare gli investimenti a favore del lavoro da remoto nell’arco del prossimo anno. Con ProSupport Suite per PC, i responsabili IT possono automatizzare il modo di supportare i dipendenti e ottimizzare l’utilizzo del PC.

Le nuove funzionalità comprendono:

Tool personalizzati per la gestione IT: ProSupport Suite per PC è il primo servizio di supporto che fornisce ai responsabili IT funzionalità per la gestione dei cataloghi di aggiornamenti e il relativo deployment. È possibile dunque aggiornare automaticamente e da remoto il BIOS Dell, i driver, il firmware e le applicazioni personalizzando il modo in cui tali aggiornamenti vengono raggruppati e gestiti.

Informazioni pratiche su misura in un unico posto relative alla dotazione di PC: i responsabili IT possono in un’unica vista consolidare le metriche relative allo stato di salute, all’esperienza applicativa e alla sicurezza dell’intera dotazione di PC Dell. Tali metriche possono essere utilizzate per raccogliere informazioni sui trend prestazionali e, quando necessario, mettere in campo azioni immediate, da remoto, massimizzando raccomandazioni personalizzate fornite dal software di Dell Technologies basato su AI

Workflow remoti customizzati: Usando un engine di regole personalizzate per definire e orchestrare i workflow associati alla risoluzione remota delle anomalie su vasta scala, i responsabili IT possono anche predeterminare in maniera selettiva i destinatari degli aggiornamenti automatici e il modo di rilascio di questi ultimi.

Le funzionalità di ProSupport Suite per PC sono disponibili ai partner di canale e ai loro clienti: I partner di canale possono utilizzare l’intera proposta di funzionalità per il supporto basate su AI, sui tool e sul portale dall’interno di ProSupport Suite per PC; visualizzare e gestire l’esperienza di supporto per molteplici clienti utilizzando SupportAssist all’interno di TechDirect e richiedere supporto a Dell Technologies per risolvere le necessità dei clienti per casi individuali e per intere dotazioni di PC.

Per Doug Schmitt, president of Services di Dell Technologies: «Il ruolo dell’IT non è mai stato tanto importante quanto oggi. Anche se la mission resta invariata – far sì che tutti possano essere produttivi e mantenere i sistemi funzionanti – le operazioni coinvolte si sono complicate, specialmente a fronte della costante crescita dei volumi di dati e delle opportunità in ambito edge. Il nostro approccio ai servizi IT è progettato su basi always-on adattative che fanno leva sulla AI tenendo in considerazione le realtà attuali e le esigenze future dei clienti. In ultima analisi, le nuove funzionalità presentate hanno lo scopo di aiutare i responsabili IT a proiettarsi verso il futuro mantenendo la leadership di mercato, fornendo a chi lavora la capacità di continuare a collaborare e innovare senza interruzioni».

PC più sicuri con l’Intelligenza Artificiale integrata

Il rapido passaggio al remote working, il maggior ricorso alle applicazioni cloud e le nuove modalità di affrontare le esigenze di produttività dei dipendenti hanno creato nuovi vettori per le minacce a livello degli endpoint. Ogni azienda è un bersaglio, indipendentemente da dove sia ubicata, dal settore di attività o dalle dimensioni, mentre le minacce sono diventate sempre più sofisticate e a volte difficili da rilevare. Recenti dati suggeriscono che il 44% delle aziende abbia sperimentato almeno un attacco a livello di hardware o di BIOS nell’arco degli ultimi 12 mesi. Perché una strategia per la sicurezza degli endpoint sia efficace deve tenere in considerazione l’intera superficie di attacco, compresi gli elementi hardware e firmware della supply chain.

Il portfolio Dell Trusted Devices dedicato alla sicurezza aiuta a proteggere i PC Dell lungo la supply chain e il ciclo di vita del dispositivo. Questa suite completa di soluzioni per la sicurezza, attive al di sopra e al di sotto del sistema operativo (OS), sfrutta l’intelligenza per aiutare le aziende a rilevare e neutralizzare le minacce migliorando i parametri MTTD (Mean Time To Detect, tempo medio di rilevamento) e MTTR (Mean Time To Resolution, tempo medio di risoluzione) delle problematiche.

Da Dell Technologies nuove funzionalità di sicurezza

Advanced Secure Component Verification per PC consente ai clienti di accertarsi che i PC Dell e i relativi componenti vengano consegnati esattamente come ordinati e prodotti. Dell Technologies è il primo fabbricante di PC del settore a possedere questa capacità nativa che ne estende i controlli sull’integrità e sulla sicurezza della supply chain.

Intel Management Engine (ME) Verification esamina il firmware di sistema rilevando eventuali manomissioni. Il rilascio iniziale di Intel ME Verification è mirato ai processi di boot essenziali per la sicurezza del sistema e fornisce ulteriori strati di protezione al di sotto di quelli dell’OS.

Integrazione di Dell Trusted Device Security Information e Event Management (SIEM) fornisce ai clienti la visibilità completa, attraverso cruscotti SIEM selezionati, sugli eventi di sicurezza che si verificano al di sotto dell’OS. La funzione permette di analizzare in modo comprensivo lo stato di sicurezza dell’azienda aumentando il valore ricavato dagli investimenti effettuati in quest’area.